Gerli: "Non ho dormito per tutta la notte"

La botta è stata forte. La dose di sfortuna ha certamente accompagnato il Modena in quei minuti finali e fatali, soprattutto in occasione del palo di Ponsi. Ma se è vero che la fortuna, al contrario, aiuta gli audaci, la cattiva sorte colpisce spesso chi continua a manifestare alcuni punti deboli che sembrano macigni, a volte. Insomma, la disattenzione dei canarini sul gol di Bianchetti appare evidente, così come lo sono i numeri: 2 vittorie nelle ultime 16 partite, ultimo successo casalingo il 27 gennaio, ultimo in trasferta addirittura il 4 novembre a Catanzaro. Il sistema difensivo soffre continuamente la palla alta, che sia inattiva o su azione, le marcature poco attente risultano spesso decisive. Temi su temi che hanno fatto dormire poco anche Fabio Gerli: "Non ho dormito tutta la notte, dico la verità – ha confessato, presente ai premi Gergs al Liceo Tassoni di Modena – ho riguardato l’azione mille volte. Abbiamo fatto un’ottima partita, giocando alla pari con una squadra molto forte e secondo la prestazione è stata addirittura migliore di quella fatta con il Parma, pur vincendo 3-0. Non raccogliamo niente, è un momento negativo a livello di risultati ma ripartiamo dalla prestazione per giocare le ultime 10".

Prima della sosta di fine marzo, gli impegni con Feralpi Salò e Cittadella somigliano tanto a due appuntamenti da dentro o fuori perché la classifica si è accorciata a tal punto da piazzare 8 squadre in 3 punti, qualcosa di incredibile per un paio di posti playoff: "Sappiamo che giochiamo contro una formazione che sta lottando per la salvezza, ma ha vinto a La Spezia, ha fatto diversi punti in trasferta. Sarà difficile ma noi dobbiamo recuperare dei punti persi. Pressione? No, certo è che ogni partita bisogna provare a vincerla. Analizziamo le prestazioni, solo quelle ci possono aiutare ad andare avanti. Continuiamo a lavorare, dopo una sconfitta lavori meno bene rispetto ad altri momenti ma non ci facciamo condizionare troppo dal risultato. È un momento in cui in ogni minima occasione contro, subiamo gol. La palla va in area e prendiamo gol, serve portare dalla nostra gli episodi. Non eravamo messi benissimo sul gol della Cremonese, ci sono stati piccoli errori che con una squadra così paghi. Rimaniamo compatti e siamo consapevoli delle buone partite fatte fin qui, il messaggio che mando è proprio questo. Abbiamo giocato alla pari con tutte, penso anche al Venezia recentemente".

Alessandro Troncone