Gestione Aimag, fumata ’grigia’ Sindaci divisi

Nulla di fatto nella riunione del Patto di Sindacato di Aimag di ieri pomeriggio. Le differenti posizioni in campo dei 21 sindaci in rappresentanza degli interessi di 285mila utenti, serviti dalla multiutility di Mirandola, hanno impedito di giungere ad una convergenza. Sul tavolo c’è la definizione del percorso da perseguire col piano industriale, elaborato da Bain&Company, presentato in assemblea dei soci a fine dicembre scorso, che prospetta diverse possibili soluzioni in ordine allo sviluppo della società per quanto riguarda le reti e il futuro nel settore dell’energia.

Ma, soprattutto, c’è da sciogliere il nodo delle alleanze e della gestione, sulle quali l’altra notte il consiglio della Unione Comuni Modenesi Area Nord ha trovato la convergenza unanime tra centrodestra, centrosinistra e pentastellati votando una mozione di raccomandazione ai sindaci della Bassa di "mantenere la centralità pubblica nella composizione societaria di Aimag, conservando le regole di governance fissate sia dallo Statuto sia dall’attuale Patto e mantenendo quindi la maggioranza pubblica di proprietà dei comuni soci unitamente al controllo anche gestionale".

Il richiamo suona come uno stop alle insistenze di chi vuole spingere l’azienda della Bassa nella sfera di influenza di Hera, la multiutility bolognese, quotata in borsa, che già oggi detiene il 25% delle sue quote azionarie. Sull’argomento si è espressa con fermezza anche Rifondazione Comunista che ha ricordato "se veramente si ha a cuore il futuro di Aimag, dei suoi dipendenti e soprattutto delle cittadine e dei cittadini serviti dall’azienda si riparta dal referendum del 2011, con cui la maggioranza assoluta del popolo italiano sancì la gestione interamente pubblica dell’acqua e degli altri servizi pubblici locali, liberandoli dalla speculazione economica e finanziaria".

Alberto Greco