Gestione degli impianti sportivi. Convenzioni triennali alle società

Cavezzo fa da apripista per un diverso modello di gestione degli impianti sportivi che fa perno sul coinvolgimento a pieno titolo delle società sportive locali da raggiungersi attraverso convenzioni che affidano alle medesime società il rispetto e la cura delle strutture comunali e la capacità di proporre progetti concreti per il futuro dello sport. La durata triennale delle convenzioni, accompagnata da contributi comunali stabili, consente alle società di pianificare con serenità attività, campionati e iniziative, con la garanzia di poter contare su un impianto dedicato e, al tempo stesso, mantenendo la possibilità di aprire le strutture anche ad altre società sportive. Nel complesso, il Comune eroga oltre 100.000 euro all’anno per sostenere le realtà sportive del territorio. "Abbiamo voluto premiare la capacità di programmare e di pensare allo sport come servizio per la comunità – spiega l’assessora allo Sport Alessia Trevisi –. Non tutte le realtà hanno avuto le stesse assegnazioni di prima, ma il criterio seguito è stato chiaro: regole uguali per tutti, trasparenza e progetti concreti. In questo modo nessuno rimane escluso, perché gli impianti possono comunque essere messi a disposizione anche di altre società. È un nuovo punto di partenza, che mette basi solide per il futuro".

Il percorso avviato rappresenta un cambio di metodo e una visione di lungo periodo. "Lo sport non può vivere soltanto di contributi – afferma il sindaco Stefano Venturini – ma deve offrire alla città progetti e prospettive per il bene dei ragazzi. Le possibilità sono molto più ampie di quelle espresse finora e il futuro dello sport locale potrà poggiare su basi nuove, solide e trasparenti".

Alberto Greco