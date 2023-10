Gestione diretta dell’acqua, ecco la proposta di legge

"Buone notizie sulle gestioni dell’acqua pubblica" vengono rese note da Stefano Marchetti, segretario della Lega per l’alta montagna modenese, e qui portavoce di un gruppo che con caparbietà cerca di far mantenere la gestione diretta della risorsa idrica da parte di piccoli comuni italiani. Ad esempio, nel Frignano vi sono Riolunato (per basso numero di abitanti) e Fanano e Fiumalbo (non aderenti alla cessione servizi). Spiega Stefano Marchetti: "In questi giorni abbiamo avuto un risultato molto positivo con l’ammissibilità di una proposta di legge nazionale scaturita proprio dal nostro Appennino. Se sarà approvata poi dall’Aula parlamentare, consentirà a molti comuni di continuare a gestire in proprio la risorsa idrica, così pure anche per tanti acquedotti rurali e privati. Per arrivare a ciò è servito un lavoro di squadra di oltre un anno che ha positivamente coinvolto sia il nostro Frignano (con la sindaca Contri e l’ufficio tecnico di Riolunato, l’assessore Landi del Comune di Fiumalbo e la minoranza consiliare di Fanano) che politici nazionali come Stefano Corti che si è interfacciato col Ministero Ambiente. Ora – prosegue Marchetti – la proposta ha passato le prime fasi parlamentari tra cui l’approvazione dell’Ufficio Legislativo e sta per passare all’esame della Commissione Ambiente prima dell’approvazione in Aula parlamentare".

A tale proposito Marchetti lancia un appello: "In questa situazione chiedo l’interessamento di tutti i sindaci, montani e non, affinché intervengano coi loro referenti politici per sostenere questa proposta. L’acqua non ha colore politico, è di tutti, quindi tutti dobbiamo unirci perché resti bene comune". La proposta di legge porta il nome come prima firmataria dell’onorevole Elisa Montemagni, assieme ad altri importanti esponenti della Lega come il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. "Elisa Montemagni, eletta nel collegio di Lucca, conosce bene le problematiche montane – evidenzia Marchetti – meritando un grande grazie per l’impegno dedicato a questa iniziativa. La proposta si compone di due articoli. Il primo alleggerisce la posizione dei piccoli comuni ancora in gestione diretta, semplificando le norme da seguire. Il secondo articolo porta da mille a tremila il numero di abitanti per poter mantenere in proprio detta gestione. Causa altre norme, la proposta – se approvata – avrà effetto solo per le gestioni autonome e dirette già esistenti al 31 dicembre 2022. Concludo facendo notare che sarà un motivo di grande orgoglio avere una legge a carattere nazionale partita dai nostri piccoli centri dell’Appennino modenese!".

g.p.