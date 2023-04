Gestione mercato degli animali, spunta un’associazione interessata

E’ di nuovo avvolto nell’incertezza il futuro del mercato settimanale dei piccoli animali di via Berlinguer a Spilamberto, una tradizione che in questo paese affonda le sue radici fin nel Cinquecento. Domenica 7 maggio, infatti, scadrà la proroga concessa a inizio anno dal Comune agli espositori, affinché trovassero un’associazione che si accollasse la gestione del mercato stesso. Attualmente, infatti, l’organizzazione è completamente in carico al Comune, ma l’amministrazione vuole esternalizzarla. Non solo: altra precisa richiesta del Comune è quella di "ritornare alle origini", per utilizzare un’espressione dell’assessora al commercio Stefania Babiloni, e far sì che questo appuntamento domenicale sia solo ed effettivamente un momento di scambio di piccoli animali da compagnia e ornamentali, non anche (come era diventato sempre più negli ultimi tempi) una piazza in cui acquistare polli e galline a fine carriera che abbiano come unico destino la macellazione. Dunque, è tutto finito?

Non è detta l’ultima parola. Per la verità, infatti, giovedì scorso c’è stato un incontro tra alcuni espositori e l’assessora Babiloni. Nell’occasione, è spuntato il nome di un’associazione interessata a gestire il mercato, ma non subito. Se ne parlerebbe a partire dal 2024. Per cui, ora, la richiesta che gli espositori hanno avanzato al Comune è quella di concedere un’ulteriore proroga, in attesa di partire poi il prossimo anno con la nuova gestione. Sarà così? Al momento Babiloni non si sbilancia, ma ha comunque promesso che porterà l’istanza in Giunta. "Siamo molto soddisfatti – spiega l’assessora – che ci sia stato l’interesse da parte di questa associazione, che tuttavia deve completare ancora alcuni passaggi burocratici (diventare Aps). Visto che l’eventuale gestione del mercato dei piccoli animali non sarebbe immediata, è arrivata quindi la richiesta di un’ulteriore proroga. Ne parlerò senz’altro in Giunta, ma proprio perché la scadenza era stata fissata al 7 maggio, non è escluso che, se ci sarà una proroga (anche su questo l’amministrazione deve ancora decidere, ndr), non passi qualche settimana prima che il mercato sia eventualmente ripristinato. Appena sarà presa una decisione come Giunta lo comunicheremo".

Marco Pederzoli