"Gestione rifiuti, siamo tra i Comuni più virtuosi"

Castelfranco continua a essere ai vertici nella gestione dei rifiuti, confermandosi tra i comuni più efficienti della regione. Ad affermarlo è la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "Come attestato dall’ultimo report di Legambiente Emilia-Romagna, che ha analizzato i dati relativi alla raccolta dei rifiuti nei comuni con più di 25mila abitanti, la "Città del Tortellino" si è classificata al primo posto per la produzione di rifiuti secchi non riciclabili. Nel 2022, anno di riferimento dell’indagine, Castelfranco ha registrato una produzione di rifiuti indifferenziati pari a soli 53,8 kg per abitante, il dato più basso tra i comuni emiliano-romagnoli di dimensioni superiori ai 25mila abitanti". L’assessora Sarah Testoni ha commentato: "Questi numeri rappresentano un importante passo avanti verso un futuro più sostenibile". m. ped.