"Gesto miserabile e da condannare"

"Miserabili e delinquenti: non troviamo altri aggettivi per descrivere chi nella notte ha vandalizzato le scuole medie Giovanni Bosco della nostra città".

Franco Morselli, segretario del Partito democratico di Campogalliano, con queste parole commenta gli atti vandalici commessi nella notte tra martedì e mercoledì ai danni delle scuole medie San Giovanni Bosco, i cui muri sono stati imbrattati con scritte no vax e simboli, inneggianti concetti contro la sostenibilità e le istituzioni. "Si è oltrepassato il limite nella manifestazione di idee, peraltro già sconfitte dai fatti. In cerca di visibilità, alcuni soggetti, evidentemente in equilibrio precario, umiliano la comunità educante e la nostra comunità tutta. Uno stile tipicamente fascista con il quale questa comunità si è già misurata e ha saputo chiudere i conti quasi 80 anni fa. Un gesto che destina i suoi messaggi a chi vive e dimora nella nostra forte, laboriosa e democratica cittadina, che per fortuna ha gli anticorpi per reagire con fermezza a provocazioni di inaudita e sproporzionata intolleranza".

"Servirà qualche decina di migliaia di euro per ripristinare il danno subito - prosegue Morselli - risorse della comunità che potevano essere investite per scopi di più alto profilo, magari in didattica scientifica. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano avere un quadro investigativo sufficientemente chiaro per assicurare alla giustizia questi veri e propri delinquenti seriali. Totale e sentita solidarietà al Preside, agli insegnanti, agli studenti e all’Amministrazione comunale".