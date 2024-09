"Gesto sconsiderato, siamo riusciti a evitare lo stop del servizio"

"Si tratta di un atto sconsiderato e gravissimo, che colpendo un patrimonio della collettività ha avuto come obiettivo quello di danneggiare non solo l’azienda ma in primo luogo i nostri utenti modenesi, studenti e lavoratori, che hanno rischiato di non poter usufruire del servizio di trasporto pubblico. Siamo in presenza di un vero e proprio crimine, che è stato prontamente denunciato ai carabinieri. Grazie al nostro personale tecnico che si è prodigato per garantire la regolarità del servizio". Sono le affermazioni di Alberto Cirelli e Riccardo Roat, rispettivamente presidente ed amministratore delegato di Seta.

Presidente, siete però riusciti ad evitare che il sistema trasporti andasse in tilt...

"E’ così e la prima cosa da evidenziare e che mi ha colpito, è che nel momento del bisogno, ben tre reparti diversi alle prime ore del mattino hanno risposto in modo encomiabile. Alle 5.30 c’erano già persone al lavoro per ottenere il risultato poi raggiunto e questo avviene quando scatta la ’molla’ dell’appartenenza all’azienda: dirigenti e lavoratori hanno collaborato per far si che il servizio non si bloccasse. Teniamo presente che parliamo di 51 mezzi colpiti su ottanta che dovevano partire oggi (ieri, ndr): la priorità era riuscire ad evitare di bloccare migliaia di persone che dovevano andare a scuola o a lavorare". Ora sono in corso le indagini. "Ho avuto un lungo colloquio con il nuovo comandante provinciale dei carabinieri e si è dimostrato da subito molto disponibile e ho fornito all’Arma tanti video in nostro possesso. Ora lascio loro le valutazioni ma, di sicuro, non ci troviamo davanti a ragazzini che non volevano andare a scuola. Non è una bravata, ci tengo a rimarcarlo ma un episodio gravissimo organizzato da una o più persone lontanissime poi da situazioni sindacali: le sigle a Modena non fanno queste cose ma portano avanti le battaglie su linee diverse. Non credo si possa collegare una vertenza sindacale ad un episodio così grave e speriamo che i responsabili vengano presto individuati. Dunque, spazio alle indagini anche se è palese come questi soggetti sapessero come muoversi e dove. Sapevano che c’erano le telecamere e sicuramente non è stata un’azione improvvisata. Quel che è certo è che se non si fosse intervenuti nell’immediatezza, il danno alla città sarebbe stato importante ma siamo riusciti ad evitarlo proprio perchè i nostri servizi di vigilanza funzionano".

C’è chi vi accusa però di non aver vigilato sui vostri mezzi.

"Dopo una lunghissima giornata mi sento di dire che sì, si può migliorare certo, ma l’area è vigilata e ci siamo mossi proprio perché la vigilanza ha segnalato".