Gev Formigine contro i rifiuti abbandonati

Il 2022 ha visto il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GEV), coordinato da Mario Rossi, impegnato nell’implementazione delle attività a tutela di ambiente, verde e animali, in collaborazione con il Comune, la Polizia Locale e il volontariato. Le ore in più di servizio, rispetto al 2021, sono state 163 (per un totale di 2.810 ore) e il Corpo è aumentato di due Guardie. Le segnalazioni da parte dei cittadini in materia di abbandono rifiuti e attività venatoria sono state 86, mentre 44 i verbali per errato conferimento.