Ghibaudo e fantasia. Laboratorio per bimbi

Un viaggio alla scoperta dell’affascinante Museo di Storia Innaturale creato dallo scultore Dario Ghibaudo, un luogo dove si possono incontrare creature straordinarie e meravigliose come un Hippotragus Anteropostus Spinatus oppure un’Antilopes Octopedata. È ciò che propone sabato alle 16.30 il laboratorio per bambini tra i 5 e gli 8 anni organizzato nell’ambito della mostra ‘Naturale Innaturale. Dinosauri e altre creature’, allestita nella Palazzina dei Giardini ducali a Modena (corso Cavour 2). L’esposizione, curata da Gianlorenzo Chiaraluce e da Veronica Padovani, è promossa da Fondazione Ago, nell’ambito del progetto ‘Il tempo della meraviglia’, in collaborazione con MuseOmoRe, il Sistema dei Musei e Orto botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Aperta fino al 12 gennaio, propone un dialogo tra arte e scienza, con una sezione dedicata all’evoluzione della rappresentazione scientifica dei dinosauri, a partire dallo scheletro dell’Allosauros fragilis ricomposto dopo 12 anni, e una serie di opere dell’artista Dario Ghibaudo. L’attività di laboratorio conduce i partecipanti nelle atmosfere delle Wunderkammer cinquecentesche: vere e proprie ‘camere delle meraviglie’, dove si potevano trovare oggetti bizzarri.