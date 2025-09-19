Ghiddi sul podio mondiale . Tazzioli debutta in Nazionale

Sono un’eccellenza del Frignano, e continuano a far parlare di sé gli atleti dell’Olimpic Lama che stanno monopolizzando l’attenzione sulla specialità degli skiroll grazie ai continui exploit di Anna Maria Ghiddi e all’ascesa di un nuovo talento Under 18, Alessandro Tazzioli. Talento capace, come la sua illustre compagna di società, di imporsi a livello giovanile fino ad attirare l’attenzione della squadra A della Nazionale.

Ghiddi a podio. È il primo podio nella Coppa del Mondo senior per un’Anna Maria Ghiddi al settimo cielo, terza nella mass start di Roma, corsa all’ombra del Colosseo, dietro a un’irraggiungibile Stenman e alla connazionale Maria Eugenia Boccardi. Un parco atlete di altissimo livello, ma la campionessa frignanese, che a livello giovanile ha vinto tutto, non si è demoralizzata e dopo un bellissimo ma anche bruciante quarto posto nella Sprint 150 metri, è riuscita a prendersi il primo podio stagionale in Coppa del Mondo della gara in gruppo sulla difficile distanza dei 10 km. Una Ghiddi estremamente soddisfatta della sua prima medaglia tra le più grandi, al suo primo anno coi big: "Davvero una grande gioia – ha commentato la Ghiddi – perché gareggiare contro atlete che di fatto sono professioniste e riuscire a tenere loro testa, a far gara pari con loro, per me è un enorme traguardo, tanto più che sono riuscita a centrare questo risultato al primo anno. Quello di Roma era un tracciato molto tosto, e in tutta onestà inizialmente non pensavo di riuscire a tenere il ritmo delle atlete più esperte di me, anche perché inserita nel tracciato c’era una salita molto lunga. Invece alla fine sono riuscita a rimanere nel gruppo di testa, anche grazie alla mia compagna Boccardi, e a prendermi il podio". La stagione si concluderà il prossimo weekend in Val di Fiemme, con le gare che decideranno la classifica finale di Coppa del Mondo.

Tazzioli in Nazionale. Grazie ai bei risultati ottenuti in stagione e soprattutto al brillante secondo posto conseguito nella gara di Darfo Boario Terme valevole per il titolo italiano juniores (dove Ghiddi ha vinto il Campionato Italiano Senior), c’è anche un altro talento modenese pronto per la squadra A dello skiroll, aggiungendosi alla spedizione azzurra proprio per l’ultima due giorni di gare: Alessandro Tazzioli, Under 18 dell’Olimpic Lama, è stato infatti convocato in Nazionale per disputare le gare di finale della Coppa del Mondo di Skiroll che si svolgeranno in Val di Fiemme dal 19 al 21 settembre. È il terzo componente della famiglia Tazzioli a debuttare in azzurro. Prima di lui avevano vestito la maglia della nazionale la sorella maggiore Anna per lo sci di fondo e il fratello Antonio, ancora in attività, per lo skiroll. Grande è stata la soddisfazione dei tecnici Sandro e Marco Sala e Martina Iozzelli, nonché del Presidente dell’Olimpic Lama Federico Barbieri. I due atleti rappresentano la punta dell’iceberg di un movimento che sugli sport invernali sta diventando sempre più importante a livello di pratica e di risultati.

Alessandro Trebbi