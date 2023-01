Ghirlandina e sale storiche: oggi torna la visita ’combo’

Oggi torna la visita ’combo’ alla scoperta della Ghirlandina e delle sale storiche del Palazzo comunale. L’appuntamento è nel pomeriggio, alle 17.15. La visita, aperta a un massimo di 25 persone, è a cura di Archeosistemi in collaborazione col Servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale visitmodena.it, i biglietti si pagano direttamente al momento della visita. Il ritrovo dei partecipanti è nella biglietteria della Torre, in via Lanfranco, alle 17. La visita guidata dura circa un’ora e prevede la salita in Torre, con sosta nella sala della Secchia rapita e degli strumenti scientifici, sino ad arrivare, dopo duecento scalini, nella sala dei Torresani da dove si potrà ammirare il panorama cittadino e osservare i tetti del centro storico. Di seguito, il gruppo sarà accompagnato nelle sale storiche del Palazzo comunale.