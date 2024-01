Ghirlandina ’in salute’: "Struttura solida, movimenti influenzati soprattutto dal sole"

I modenesi possono tirare un sospiro di sollievo: la situazione della Ghirlandina non è preoccupante. Gli interventi di miglioramento sismico annunciati dall’assessore Bortolamasi, aggiunti alle notizie provenienti dalla Garisenda di Bologna avevano, infatti, allarmato molti cittadini. Abbiamo fatto il punto della situazione con l’architetto Giuseppe Mucci, funzionario del settore Lavori pubblici del Comune di Modena, il quale ha spiegato che gli interventi in programma sono ordinari e previsti da tempo e che il monitoraggio costante a cui è soggetta la Torre Civica non ha mostrato alcun elemento di criticità.

La situazione della Garisenda a Bologna ha allarmato anche i modenesi. Ci dobbiamo preoccupare?

"Ghirlandina e Garisenda presentano condizioni estremamente diverse. A Modena la situazione non preoccupa: i materiali sono diversi e la struttura dell’edificio, costruito in mattoni, è estremamente solida. È vero, la Ghirlandina è inclinata come la maggior parte delle torri medievali della Penisola, erette in un’epoca in cui, benché si costruissero edifici molto alti, non c’erano le fondamenta adatte: di conseguenza, se ne accettava implicitamente la pendenza".

In che modo viene monitorata la situazione della Torre Civica?

"Per quanto riguarda la Ghirlandina, le misurazioni che vengono registrate sono in stretta connessione con il Duomo. Il monitoraggio si divide in tre sistemi: quello statico, che ha lo scopo di misurare e registrare gli spostamenti, le rotazioni e le deformazioni nel tempo dei due edifici e viene eseguito mediante misuratori di giunto, pendoli, deformometri, estensimetri, piezometri, termometri, un barometro e un gonioanemometro; il monitoraggio dinamico, che prevede una rete di accelerometri posti su Duomo e Ghirlandina per studiare le vibrazioni degli edifici e le oscillazioni; infine, la livellazione di precisione, che ha lo scopo di monitorare i fenomeni di subsidenza del terreno e che per noi è l’aspetto più importante. Inoltre, per misurare i cicli di movimento della Torre Civica, utilizziamo il pendolo, ovvero un lungo cavo di 30 metri in lega di invar, che termina con un peso e uno smorzatore in bagno d’olio e due sensori assiali di tipo induttivo.

Il tutto viene trasmesso a un acquisitore: ogni sei mesi riceviamo il report della situazione".

Ci sono stati segnali di instabilità che vi hanno allarmati?

"Ci tengo a precisare che non ci troviamo di fronte ad alcuna emergenza: tutti i parametri, che vengono costantemente monitorati, sono sotto controllo. Le inclinazioni sono nella norma e negli ultimi anni non ci sono state situazioni allarmanti".

Il passaggio degli autobus in via Emilia o il grande numero di turisti che salgono sulla Torre possono provocare sollecitazioni rilevanti?

"È ovvio che i mezzi di trasporto pesante non fanno mai bene all’edilizia storica. In ogni caso, in coscienza, posso affermare che, vista la massa della Ghirlandina, le sollecitazioni degli autobus non comportano problemi per la struttura, benché vengano comunque rilevate dagli accelerometri. Allo stesso modo, neanche il passaggio dei turisti che salgono e scendono le scale della Torre Civica può dirsi rilevante".

Ci sono alcune curiosità emerse dal monitoraggio della Torre?

"Non ce l’aspettavamo, ma le rilevazioni condotte mediante il pendolo mostrano che il fattore che influenza maggiormente i movimenti della Ghirlandina è il sole. Quando sorge e comincia a scaldare la parete est, l’edificio si dilata in quella direzione, piegandosi leggermente, a forma di banana. Ancora, durante la giornata, si dilata prima verso sud, infine verso ovest. Il movimento è tanto più accentuato quanto più ampia si rivela l’escursione termica.

Ancora, riscontriamo movimenti stagionali dovuti alle falde: l’innalzamento invernale di queste ultime, così come l’abbassamento estivo corrispondono a un movimento della Torre.

Alla classica domanda: ’Qual è l’inclinazione della Ghirlandina?’ dovremmo, in definitiva, rispondere con altre domande: ’A che ora? In quale stagione?’".