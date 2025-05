Ghirlandina in scena con gli attori per una visita teatralizzata

Oggi la Ghirlandina – custode millenaria di Modena e simbolo identitario della città – apre le sue porte per una speciale visita teatralizzata dedicata agli adulti, in due turni: il primo alle 15.30 e il secondo alle 17.30. L’iniziativa, dall’evocativo titolo ’Ghirlandina: Salire, sognare, guardare. A dar voce alla pietra è la compagnia teatrale Supernova K, che accompagna i partecipanti in un percorso tra narrazione teatrale e suggestione poetica, sospesa tra reale e immaginario. Il percorso, della durata di circa 45 minuti e la partecipazione è limitata a 25 persone per turno. Il pagamento si effettua sul posto, presso la biglietteria della Ghirlandina, 15 minuti prima dell’inizio della visita.