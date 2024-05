Ghirlandina, la storia rivive con gli attori

’Tutti in Ghirlandina!’ è il titolo della visita guidata teatralizzata alla Torre civica in programma oggi in due turni, alle 15.30 e alle 17.30. La storia della Ghirlandina, spiegata dalla guida, rivivrà nei personaggi che i visitatori incontreranno nel corso della salita e dai quali potranno ascoltare racconti, aneddoti e canzoni. La visita, aperta a un massimo di 25 persone per turno, è organizzata dalla cooperativa Ars/Archeosistemi con il servizio Promozione della città e turismo dell’amministrazione comunale. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito VisitModena (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-teatralizzate-con-attori). Il ritrovo dei partecipanti è nella biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco, un quarto d’ora prima dell’inizio di ogni turno. La visita con attori è un modo piacevole e divertente di conoscere il monumento simbolo di Modena.