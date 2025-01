Ghirlandina, l’evento. Campanari in vetta: "Suonare a mano è arte. Tanti giovani allievi"

Si aprono oggi le celebrazioni di San Geminiano a Modena, e mentre nella cripta del Duomo, a partire dalle 14 si procederà con l’apertura della tomba del santo, le strade del centro saranno inondate dal suono delle campane della Ghirlandina che, per l’occasione, saranno suonate a mano.

Un evento eccezionale, se si pensa che l’ultima occasione risale al 23 aprile 1945 e che, se si guarda al peso delle quattro campane poste sulla Torre Civica che saranno suonate con la tecnica dello ‘scampanio’, ci si trova di fronte a un concerto da 45 quintali. Un momento solenne reso possibile dall’abilità dei volontari dell’Unione Campanari Modenesi, come racconta il segretario dell’associazione, Davide Zanasi.

È la prima volta che le campane suonano per mano dei campanari dopo quasi ottant’anni.

"È vero, non accadeva dal giorno successivo alla Liberazione della città, ma rispetto ad allora ci sono differenze sostanziali molto significative. In primo luogo, questa volta le campane non suoneranno ‘a distesa’, quindi non oscilleranno. Saranno, invece, suonate con la tecnica dello ‘scampanio’: il campanaro si legherà i battagli alle mani e ai piedi e li muoverà in modo da realizzare melodie ordinate con un gioco di coordinazione notevole".

Cosa vi aspettate da questa giornata?

"Per Unione Campanari Modenesi è un’occasione molto importante: innanzitutto si rende ancora più speciale una solennità molto cara a una città che ha sempre avuto un rapporto unico con il proprio Santo Patrono. Inoltre, riportare il suono manuale delle campane all’interno della torre che meglio rappresenta la provincia e l’arcidiocesi di Modena, per noi è una grande soddisfazione. Infine, oggi ci piacerebbe lanciare un messaggio positivo: crediamo, infatti, che nelle celebrazioni delle festività solenni, la presenza dell’arte umana dietro il suono delle campane sia imprescindibile".

Ci parli dell’arte campanaria modenese. È una tradizione che vive ancora oggi?

"Per questo occorre fare una premessa. Modena ha ereditato la tradizione campanaria da Bologna, dove aveva iniziato a svilupparsi verso la metà del sedicesimo secolo, per poi diffondersi nei territori limitrofi. A Modena suoniamo le campane con questo sistema, uno dei più antichi d’Europa e caratteristico di un’area circoscritta molto piccola che comprende soltanto la provincia di Bologna, quella di Modena, parte della provincia di Ferrara e alcune zone della Romagna. Già a Reggio Emilia suonano con un sistema simile ma differente. In queste zone, la tradizione campanaria si è fortemente radicata e siamo tra le realtà territoriali con le associazioni più attive. Non dimentichiamo che un’associazione di campanari a Modena è documentata già dalla fine dell’Ottocento".

Cosa contraddistingue la tecnica campanaria bolognese?

"La tradizione bolognese prevede le campane a slancio: ciò significa che la campana non è controbilanciata e il peso della stessa è completamente oltre all’asse di rotazione. Un’altra differenza della tecnica bolognese è che, per suonare, i campanari salgono sulla cella campanaria, mentre in altre realtà, si suona dalla base del campanile. Inoltre è un’attività che richiede una certa presenza fisica. Se oggi, in Ghirlandina, suoniamo muovendo soltanto i battagli per ragioni di sicurezza della torre, negli altri campanili facciamo compiere alle campane un’oscillazione completa: ciò richiede abilità, coordinazione e riflessi pronti, perché è bene ricordarsi che si suona con una campana di diversi quintali che si muove a pochi centimetri dal viso".

Ci sono tanti ragazzi che vogliono diventare campanari? Come ci si appassiona a quest’arte?

"In primo luogo, occorre premettere che si tratta di un lavoro volontario, quasi sportivo. Ma con grande soddisfazione poso affermare che negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande affluenza di nuovi allievi nella scuola campanari, come non si vedeva da tempo. Solitamente si inizia a suonare intorno ai quindici o sedici anni, poiché è necessario avere un fisico già abbastanza sviluppato. Speriamo che la giornata di oggi rappresenti un’occasione per appassionare qualcuno a quest’arte come è accaduto a tutti noi. Del suonare le campane ci si innamora: è un incontro casuale, un legame che cresce nel tempo, fino a diventare irrinunciabile".