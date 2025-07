Ghirlandina protagonista. Tour e aperitivo al tramonto, è ancora boom di visitatori

Con oltre 33.000 ingressi registrati nei primi cinque mesi del 2025 – in crescita del 9,15% rispetto al 2024 – la Torre Ghirlandina, simbolo di Modena, si conferma una delle mete più amate da turisti e visitatori. E cresce anche l’interesse internazionale: quasi un quarto dei visitatori (24,30%) proviene dall’estero, con un aumento di oltre il 10% rispetto allo scorso anno. Un trend positivo che si riflette anche sull’Ufficio IAT – Informazioni e Accoglienza Turistica –, dove, nei primi cinque mesi dell’anno, oltre il 40% dell’utenza è rappresentato da turisti stranieri.

A fronte di questi dati, l’Amministrazione comunale ha scelto di ampliare l’offerta turistica e di accoglienza, con particolare attenzione proprio al pubblico internazionale. Già a partire da maggio la Ghirlandina è visitabile anche nella pausa pranzo grazie all’estensione dell’orario infrasettimanale con fascia continuata. Ma la vera novità dell’estate arriva ad agosto quando – sfruttando la nuova illuminazione scenografica – sarà possibile salire sulla Torre anche il sabato sera, fino alle 23, per ammirare Modena dall’alto nel fascino della notte. Sempre nei sabati di agosto, alle 19.30, parte in via sperimentale anche la visita guidata in lingua inglese presso la sala dei Torresani, pensata per i numerosi turisti stranieri. E per chi ama scoprire la città con calma e curiosità, nei prossimi mesi proseguono anche le visite tematiche, visite combo e ulteriori iniziative inserite nel calendario annuale di animazione culturale.

Torna infine anche una delle esperienze più apprezzate degli ultimi anni: l’Aperitivo in Torre, in programma ogni venerdì sera di luglio. La visita, condotta da una guida di Archeosistemi, inizia alle 19.30 (ritrovo alle 19.15 in via Lanfranco) e si conclude dopo un’ora circa con un brindisi conviviale, dopo la salita alla sala dei Torresani e il racconto della storia civico-religiosa della Ghirlandina, fin dal Medioevo. Il costo è pari al solo biglietto d’ingresso: 6 euro per adulti, 4 euro per residenti, studenti e over 65, gratuito per bambini fino a 12 anni, disabili e accompagnatori. È richiesta la prenotazione sul sito www.visitmodena.it.

Le attività alla Torre Ghirlandina sono curate da Ar/S Archeosistemi e coordinate dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena.