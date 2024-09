Ghirlandina, visita guidata . Alla scoperta della storia del ’campanile unico al mondo’

Da dove ha origine il nome ’Ghirlandina’? Quali sono le tappe storiche della sua costruzione? E quali le cause della sua pendenza? Sono alcuni dei quesiti a cui si dà risposta domani alle 19, con la visita guidata ’La Ghirlandina, simbolo di Modena: un campanile unico al mondo’. Insieme al Duomo e a Piazza Grande, la Ghirlandina fa parte del sito che l’Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. La visita, aperta a un massimo di 25 persone, è organizzata dalla cooperativa Ars/Archeosistemi in collaborazione con il servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito VisitModena. Il ritrovo dei partecipanti è nella biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco, alle 18.45 per il pagamento del ticket d’ingresso. La visita inizierà alle 19 da piazza Torre e durerà circa 45 minuti.

La Ghirlandina, alta 89 metri, è stata eretta nel Medioevo come torre campanaria del Duomo ma fin dalle origini ha rivestito anche un’importante funzione civica. Durante la salita guidata, i partecipanti potranno approfondire l’origine del suo nome, la storia della sua costruzione e degli architetti e scultori che l’hanno progettata e che vi hanno lavorato, l’architettura che, combinando elementi romanici e gotici, la rende unica.