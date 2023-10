"Già quattro segnalazioni, Flavio è qui vicino"

"Se lo vedete in giro non chiamate noi, chiamate direttamente i carabinieri". Continua l’appello disperato della madre di Flavio Falcocchio, 15 anni, scomparso tre giorni fa. Il ragazzo vive a Castellarano e frequenta l’istituto Baggi di Sassuolo. Da lui la famiglia non ha avuto più notizie, se non un biglietto lasciato a casa e trovato dalla madre, Elena Petrazzuolo, in cui diceva "che aveva la testa piena di pensieri" riferisce la donna.

Il tam tam partito dal post pubblicato sui social, con i riferimenti telefonici della madre e della cugina, ha portato però i primi risultati: "Abbiamo ricevuto quattro segnalazioni, tutti di persone che l’hanno visto tra Modena, Sassuolo e Reggio". Una volta era nel parcheggio di Caserma Zucchi, in centro storico a Reggio Emilia. Lo stesso giorno in cui erano partite le ricerche della famiglia, invece, era stato visto al terminal dei bus di Sassuolo.

"Abbiamo sentito alcuni dei suoi amici – riferisce sempre la madre –. Sono stati tutti disponibili con noi, anche loro sono molto preoccupati. Parlano di diversi posti in cui mio figlio aveva detto di voler andare: Rimini, Torino, la Sicilia. Ma non ha soldi con sé, e infatti l’hanno sempre visto qui in zona. Perciò chiedo a tutti di non pensare che sia già dall’altra parte del Paese, sicuramente è qui vicino. Appena lo vedete chiamate direttamente i carabinieri, che possono intervenire subito. Le ultime volte hanno chiamato noi, ma tempo un’ora, un’ora e mezza, e Flavio era già scappato di nuovo".