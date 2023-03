"Già sei furti nei due locali, è uno scandalo"

La criminalità si accanisce sui commercianti un po’ in tutta la città. A farne le spese, in particolare, il nuovo locale di piazza Roma, ’In Vino Veritas’ dove da ottobre ad oggi i ladri si sono presentati ben quattro volte. Confesercenti, a fronte della grave situazione di criminalità, chiede un incremento dei controlli.

"Da ottobre ad oggi abbiamo subito quattro furti nel nostro locale in piazza Roma, l’ultimo la settimana scorsa e due in quello aperto in precedenza, in piazza Grande – afferma il padre del titolare Gianmarco, Sauro Goldoni – La settimana scorsa hanno colpito durante la notte di lunedì e sono tornati pure il mercoledì. In totale di furti ne abbiamo subiti sei, quattro qua e due in piazza Grande. Hanno divelto le spranghe di ferro che erano davanti alla vetrata e sono entrati dalla finestra, sotto al portichetto stretto – sottolinea ancora Goldoni – E’ uno scandalo: la polizia è venuta ma il problema non si può risolvere in questo modo: questa gente va punita severamente e non con qualche giorno di domiciliari, sul divano di casa. E’ una follia. I danni sono stati molto grossi perchè il fabbro ha dovuto rifare tutta la chiusura in ferro, in più si sono portati via i soldi, cifre importanti anche se in cassa si lascia il meno possibile. Hanno portato via anche bottiglie di vino. Mio figlio è giovane, si sta dando da fare e questa situazione disturba, ma noi andiamo avanti: abbiamo rinforzato la chiusura e speriamo che non riescano più ad entrare perchè agiscono in dieci minuti, dal suono dell’allarme fino all’arrivo delle forze dell’ordine".

"Pochi giorni fa siamo intervenuti per chiedere maggiori controlli e oggi torniamo a farlo, visto il furto avvenuto anche questo weekend, dopo quello della settimana scorsa, sempre ai danni del locale di piazza Roma. Chiediamo nuovamente che vengano intensificati i controlli", commenta Mauro Salvatori, presidente Confesercenti Modena.