"Giacigli nell’edificio abbandonato. Situazione indecorosa per la zona"

Cinque sei giacigli di fortuna contornati da spazzatura. Escrementi umani e cumuli di pattume. E’ così che si presenta l’esterno, fronte strada del complesso edilizio una volta sede della Borsa Merci della Camera di Commercio di Modena. Infatti lo stabile, transennato, da tempo ‘ospita’ numerosi giacigli di fortuna dove dal giorno alla notte si alternano senzatetto e tossicodipendenti. Una situazione di degrado più volte segnalata dai cittadini che abitano in zona esasperati da una situazione che sembra non trovare soluzione.

Accanto ai giacigli è possibile, purtroppo, notare cumuli di rifiuti ma anche escrementi umani che alcuni cittadini, ieri, si fermavano ad osservare con stupore mentre erano intenti a prelevare contanti al bancomat dello sportello accanto. "La popolazione della Sacca non ne può più e non sa più a che Santo votarsi", affermano i residenti stanchi del continuo ripetersi di queste situazioni. Lo schifo contiguo all’ingresso della Casa della Solidarietà e di altre associazioni benefiche, offerto alla pubblica via quale spettacolo indecoroso e di infimo ordine è stato più volte segnalato". I residenti invitano il sindaco a fare ‘due passi’ nella zona per rendersi conto della situazione. Ignoti, da tempo infatti si sono fatti strada tra le transenne trasformando quella zona in una discarica a cielo aperto dove, appunto, ogni notte si recano a dormire utilizzando il marciapiede come wc. "E’ una situazione indecorosa e sotto gli occhi di tutti – tuonano i cittadini .- ma nessuno interviene per arginare il degrado ormai sempre più dilagante".

Intanto ieri un’episodio di violenza, l’ennesimo, si è registrato al Lambda, noto palazzo del degrado in via Emilia ovest. Qui, a quanto pare uno degli inquilini ha aggredito un altro giovane e, sul posto, sono accorsi i sanitari e le pattuglie della polizia che hanno dato il via alle indagini per ricostruire l’accaduto.

v.r.