Giacobazzi, a Jesi arrivano il poker e la vittoria piena

Nella penultima giornata di Serie B il Giacobazzi Modena quarto della classe ritrova il successo passando a Jesi per 26-7 con un poker di mete. Sono i marchigiani a segnare per primi con la meta di Santini. Poi però Modena trova le mete firmate da Pianigiani, Operoso e due volte Musajo che Assandri per tre volte trasforma. Niente da fare invece per gli Highlanders Formigine sconfitti 25-21 sul campo dei Lions Amaranto a Livorno e sempre ultimi, anche se grazie al punto di bonus i formiginesi accorciano a -5 da Firenze con cui domenica si giocheranno tutto nello scontro diretto che può valere l’aggancio. Le altre del 21° turno: Romagna-Gubbio 88-0 (5-0), Pieve-UR San Benedetto 24-20 (4-1), Cus Siena-Bologna 0-26 (0-5), Firenze-Colorno B 5-55 (0-5). Classifica: Romagna 100, Colorno B 87, Bologna Rugby 85, Giacobazzi Modena 79, Rugby Pieve 59, UR San Benedetto 50, Cus Siena 45, Jesi 39, Lions Amaranto 38, Gubbio 30, Firenze 19, Highlanders Formigine 14.