Giacobazzi batte il Bologna. E’ un altro passo verso la serie A

Il Giacobazzi Modena si prende il derby battendo 36-28 il Bologna terzo e fa un altro passo verso il sogno Serie A. Il XV di Guareschi allunga a +8 sul Brixia secondo (vittoria da 4 punti con Bergamo) e domenica a Collegarola col Colorno basterà un successo (o un pari con 4 o più mete) per festeggiare la promozione matematica.

L’avvio shock (due mete subite nei primi 10’ e 7 punti dall’apertura Chico) non smonta Modena che accorcia con Bellei (meta che nasce da una touche da sinistra), poi al 22’ Musajo mette la firma nel match, con trasformazione di Michelini, quindi Malagoli firma il sorpasso 19-17 prima del riposo.

La ripresa si apre con la meta del bonus di Debortoli (azione corale) ma Chico al 50’ la riapre sul 24-20. Al 54’ la meta del solito Rodriguez accorciata ancor da Chico poi è Orlandi sotto i pali a mettere in ghiaccio la vittoria, con la trasformazione di Esposito (36-23) e solo per la cronaca Soavi fissa il punteggio sul 36-28, poi scatta la festa in campo e sulle tribune dello "Zanetti" per una Serie A mai così vicina.

Le altre del 16° turno: Sondrio-Pieve 33-24 (5-1), Brixia-Bergamo 34-27 (4-1), Rugby Lyons-Botticino 33-28 (5-2), Colorno-Rovato 27-28 (1-4).

Classifica: Giacobazzi 63, Brixia 55, Bologna, Bergamo 47, Lyons 42, Colorno 40, Rovato 38, Sondrio 34, Botticino 27, Pieve 25.