Giacobazzi cerca il riscatto a S. Benedetto. Formigine con Pieve

Dopo la delusione per il ko col Bologna che ha fatto scivolare il Giacobazzi al 4° posto la squadra di Rovina nella 17esima giornata di Serie B viaggia a San Benedetto del Tronto (14,30), mentre gli Highlanders Formigine sempre ultimi (ma con una gara in meno) giocano sul campo del Pieve. "La delusione per la partita con Bologna è alle spalle – spiega Francesco Malisano, pilone del Giacobazzi – a San Benedetto troveremo un clima caldo e di fronte una squadra che all’andata ci ha messo in grossa difficoltà, ma il nostro obiettivo è tornare a casa con 5 punti per far emergere il nostro reale valore. Da qui alla fine del campionato questa sarà la nostra ambizione: dimostrare che questa squadra merita di più dell’attuale classifica". Le altre del 17° turno: Romagna-Colorno B, Gubbio-Bologna, Cus Siena-Firenze, Jesi-Lions Amaranto. Classifica: Romagna 77, Colorno B 67, Bologna 62, Giacobazzi 59, UR San Benedetto*, Pieve 40, Jesi 32, Cus Siena 30, Gubbio, Lions 28, Firenze 14, Highlanders * 8.