Giacobazzi (Fi): "Situazione esplosiva, il sindaco intervenga Moratoria sulla Tari"

"Una situazione esplosiva. Il sindaco faccia il sindaco e faccia rispettare il contratto di servizio con Hera. Chiederemo una moratoria sulla Tari". Interviene duramente sul tema rifiuti e raccolta differenziata porta a porta Piergiulio Giacobazzi, consigliere capogruppo di Forza Italia a Modena: "Nel contratto di servizio da più di 35 milioni di euro all’anno che lega il Comune a Hera ci sono precisi obblighi, anche rispetto alla gestione di situazioni di degrado legati agli abbandoni, che vanno rispettati. Le situazioni di degrado che si stanno moltiplicando in città e che definiscono una realtà ormai fuori controllo rendono inaccettabile il silenzio del sindaco e di una amministrazione che ha il diritto-dovere sia di fare rispettare gli impegni nella raccolta, sia di garantire ai cittadini che pagano la Tari il diritto a non vivere in mezzo ai rifiuti. Le immagini che ci arrivano forniscono uno spaccato indegno per la nostra città. – rileva – E’ tempo che la politica di governo si riappropri del proprio ruolo e lo eserciti, a tutela dei cittadini, nei confronti di Hera. Nel quartiere 2, ci sono criticità estreme che permangono da mesi e che con l’arrivo dell’estate possono trasformare il rischio ambientale in un rischio sanitario. E’ assurdo che tutto ciò avvenga nel silenzio dell’amministrazione e pensare che migliaia di cittadini stanno pagando un servizio che sta creando più degrado che utilità. Per questo chiediamo di valutare una moratoria sul pagamento della Tari, almeno per le aree dove le criticità, da temporanee, si sono trasformate in croniche".