Giacobazzi furioso: medita l’addio a Forza Italia

La scelta di candidare Luca Negrini (Fd’I) a Modena e Gian Francesco Menani (Lega) a Sassuolo ha scatenato qualche mugugno ma, soprattutto, ha lasciato l’amaro in bocca a Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia). I suoi sogni di gloria si sono infranti in una giornata di sole romano dove gli emissari nazionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso che a Modena correrà appunto il partito rappresentato da Pulitanò e Barcaiuolo. Mentre le speranze degli azzurri sono riposte su Reggio dove si è scelto di candidare l’avvocato civico Tarquini, appoggiato da Forza Italia e Lega. Nulla da fare, dunque, per Giacobazzi. La sua lunga militanza e l’esperienza maturata in anni di consiglio comunale dai banchi dell’opposizione non sono bastati per far pendere la bilancia dalla sua parte. E ora, anzi oggi, Giacobazzi medita il grande gesto. Si dice da parte di chi lo conosce che l’abbia presa male. C’è da crederci se ha deciso di convocare in solitudine una conferenza stampa. Nessuno sa esattamente quale sarà l’annuncio. Si è parlato perfino di una sua lista in corsa per l’8 e 9 giugno alle amministrative, ma lo spazio per un’altra eventuale lista che peschi nell’area moderata sembra già occupato dalla professoressa Maria Grazia Modena. Per qualche settima Giacobazzi aveva assaporato la candidatura, pensando che anticipare i tempi avrebbe potuto sbarrare la strada ad altri aspiranti nel centrodestra. Nonostante il sostegno ricevuto dal plenipotenziario azzurro modenese, Antonio Platis, e la stima che individualmente altri gli hanno espresso, a partire dai vice coordinatori modenesi, a Roma Giacobazzi è parso "sacrificabile". I contrasti della vigilia su come si è arrivati alle varie candidature vuoi a Modena, a Sassuolo, a Mirandola, e altrove non sono sopiti. E resterebbero tensioni dentro Forza Italia anche se pare che Platis sia orientato a non alimentare polemiche restando saldamente al fianco degli alleati. Si preannuncia dunque un gesto isolato di Giacobazzi che potrebbe lasciare ogni incarico nel partito e forse anche il partito. Ma i mugugni, come detto, non riguardano solo Modena. A Sassuolo nonostante l’entusiasmo di Menani per la ricandidatura – "Sono pronto ad affrontare le sfide future con rinnovato impegno, passione e determinazione" – c’è chi si è sentito escluso e il centrodestra dovrà fare i conti con un outsider. Francesco Macchioni, esponente dell’omonima lista civica, conferma la sua posizione. "Io mi candido sindaco e sono aperto a incontri per rappresentare il centrodestra, quindi sono loro al limite che mi dovranno appoggiare, non io che appoggio Menani", dice secco. Intanto Nicoletta Bagni (segretaria Pd Sassuolo) attacca: "Menani piace più a Roma che a Sassuolo. Il centrodestra ha scelto il proprio candidato fuori dal nostro territorio poi l’ha calato dall’alto sulla città. Sassuolo merita di più".

Alberto Greco