"Giacobazzi ha lasciato un segno indelebile"

"Gabriele Giacobazzi, una figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cooperativa e nel mondo dell’ingegneria". Con queste accorate parole Politecnica ricorda l’ex assessore che è scomparso domenica all’età di 74 anni. Stamattina alle 10 si terranno i funerali in Duomo.

"Gabriele ha guidato l’evoluzione di Politecnica, mantenendo vivi e attivi i valori fondativi della cooperativa e promuovendo lo sviluppo equilibrato dell’impresa di fronte ai profondi mutamenti della società e delle tecnologie – si legge in una nota – È stato tra i primi soci storici di Politecnica, ricoprendo il ruolo di presidente per oltre 30 anni, fino al 2011. Con lui, Politecnica ha adottato un modello interdisciplinare che ha permesso lo sviluppo di una visione nazionale e internazionale: a lui la società cooperativa deve ciò che oggi rappresenta in Italia e nel mondo. Gabriele Giacobazzi ha guidato la cooperativa con saggezza e dedizione insegnando il valore della pluralità e diversità nella cooperazione, della responsabilità per le generazioni future, favorendo una cultura di collaborazione e condivisione che ha reso Politecnica un esempio di democrazia economica e imprenditorialità responsabile. Politecnica lo ricorda nelle sue parole e nei suoi insegnamenti: parlando delle sfide che attendono il settore, Gabriele ha sempre sottolineato l’importanza di superare la tendenza a difendere il proprio ambito professionale e di abbracciare la progettazione integrata come una sfida culturale costante. Ai giovani professionisti ha trasmesso un messaggio di ispirazione e di impegno: "Progettare richiede una grande capacità di immedesimazione. È importante mettersi nei panni delle persone, ragionare e immaginare come loro. Il progetto è slancio. È voglia di cambiare il mondo in meglio".