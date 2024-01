Giacobazzi, prova di forza sul campo di Livorno. Arriva la prima vittoria per Formigine

Il girone di ritorno della B si apre con una prova di forza per il Giacobazzi Modena, che passa 47-18 a Livorno sul campo dei Lions e mantiene la terza piazza dietro a Romagna e Bologna. E fanno festa anche gli Highlanders Formigine, sempre ultimi, che piegano 3-0 il Gubbio e con la prima vittoria portano a casa 4 punti preziosi in chiave salvezza. Modena parte forte in Toscana, dopo 3’ ecco il drive chiuso in meta da Bellei. Dopo il piazzato di casa di De Libero, arrivano due mete di Rizzi. Al minuto 25 la meta del bonus è opera di Barbolini. Entrano nel tabellino anche Musajo e Petti, che buca la difesa avversaria e manda alla trasformazione Michelini (40-3 al riposo). Nella ripresa Rovina cambia mediano di mischia e pilone sinistro, inserendo Messora e Ori. Al 9’ ancora Musajo fa doppietta. Con la vittoria in ghiaccio, Modena abbassa la pressione e nel finale di tempo concede spazi a un Lions Amaranto che segna con Gregori, Freschi e Zingoni. Le altre del 12° turno: Pieve-Romagna 3-62 (0-5), Firenze-Bologna 10-52 (0-5), Cus Siena-San Benedetto 21-27 (1-4), Jesi-Colorno B 17-44 (0-5). Classifica: Romagna 57, Bologna 49, Giacobazzi, Colorno B 47, San Benedetto 32, Jesi 28, Pieve, Cus Siena 24, Gubbio 19, Lions 15, Firenze 13, Highlanders 8.