Giacomo Matteotti e Velia Titta, il racconto delle lettere d’amore

Nell’ambito di Poesia Festival, A un anno dal centenario della morte, la figura di Giacomo Matteotti viene ricordata domani sera sul palcoscenico del Teatro di Kia a Marano sul Panaro, ore 21, insieme a quella della moglie Velia Titta, poetessa e letterata. La loro intima e profonda storia d’amore raccontata da David Riondino, Michele Eburnea e Gaja Masciale attraverso le bellissime lettere che i due si scambiarono in anni difficili per lo stato italiano.

Le centinaia di lettere che i due amanti Giacomo Matteotti e Velia Titta, poi marito e moglie, si sono scambiati dal 1912 al 1924 permettono di ricostruire un rapporto affettivo che fu di straordinaria importanza. Ne nasce una vera e propria cronaca che illumina non solo la vita tormentata di una famiglia borghese ma anche aspetti dell’animo del deputato, nonostante Velia non avesse le sue passioni politiche e sia vissuta sempre lontana dagli ambienti del socialismo militante. Gli spiragli che, nel dialogo intimo con Velia, Giacomo apre sulla vita parlamentare, i giudizi su uomini e avvenimenti, gli stessi silenzi, ci restituiscono una personalità più sfumata e tormentata. Fu così anche quando arrivò il fascismo. Giaki, come lo chiamava affettuosamente Velia, ne divenne un bersaglio e la vita di questa coppia felice precipitò in una lotta senza sosta che il libro segue da un’angolazione particolare. Ucciso in seguito alla denuncia che aveva fatto dei brogli commessi dai fascisti durante le elezioni del 1924, Giacomo lascia Velia vedova, con tre figli, assediata dal regime, destinata a sfiorire dopo la morte dell’amato, ormai divenuto il proprio “idolo”.