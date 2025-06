’Giallo’ Ivanka, pesa lo scenario internazionale

Sarebbe atteso per oggi l’arrivo a Modena di Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti. La notizia circola da alcuni giorni: la visita in Italia è legata al matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, a cui parteciperà con il marito Jared Kushner.

Ivanka Trump si troverebbe già in Italia per un tour tra Emilia e Toscana. Secondo indiscrezioni, nelle prossime 48 ore dovrebbe fare tappa anche alla fabbrica Ferrari di Maranello mentre viene dato per certo che alloggerà all’hotel Rua Frati 48, accanto a piazza San Francesco, in centro a Modena. Proprio lì sono spuntati alcuni divieti di sosta a partire dalle 15 di oggi.

Massimo riserbo ovviamente nella struttura e tra le forze dell’ordine. Chiaramente l’alba di ieri ha cambiato radicalmente la situazione facendo aumentare il livello di allarme. Pesa, infatti, lo scenario internazionale e la decisione del presidente Usa Trump di bombardare l’Iran.

E’ presumibile, dunque, che la visita della figlia – se confermata – sarà ancora più blindata e potrebbe subire variazioni rispetto ai dettagli che sono già emersi. Digos, questura e prefettura hanno predisposto un piano di sicurezza, non solo per Ivanka ma per l’intera delegazione.

Non sono previsti incontri istituzionali. Per la figlia del presidente degli Stati Uniti si tratta di un breve soggiorno nella nostra terra prima di spostarsi in Laguna dove si terrà lo sfarzoso matrimonio di Bezos.