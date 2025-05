Giallo nel bosco, trovati bambole e crocifissi

Una culla con all’interno due bambole sporche. Attorno alla culla ceri accesi e, appesi ad un ramo, un paio di crocifissi. Che cosa stava accadendo, martedì notte, tra gli arbusti della riserva Naturale di Sassoguidano, a Pavullo? E’ presto per avanzare qualsiasi ipotesi ma non è così insolito pensare ad un rito religioso, forse ‘satanico’ o comunque all’azione di qualche ‘setta’ o presunta tale che probabilmente pensava di aver trovato un luogo impervio ed isolato per porare avanti la propria ‘pratica’.

L’inquietante scoperta è stata fatta alle 3 della notte di martedì da una guardia giurata di Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo della zona e che pare abbia anche intravisto una persona allontanarsi tra gli arbusti, per poi sparire nel buio della notte. Infatti all’arrivo della guardia qualcuno sarebbe fuggito, forse temendo eventuali ripercussioni circa ciò che stava facendo. Sul posto sono poi intervenuti preventivamente i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione che, dopo aver perlustrato la zona, hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto nell’area per poi analizzarlo.

Ora le indagini sono in corso ma, appunto, non si può escludere che le persone che si sono date alla fuga stessero portando avanti una sorta di rito. A farlo presumere è sicuramente la presenza dei crocifissi appesi agli alberi, così come quella dei lumini accesi accanto alle due bambole sistemate nella culla. A chi appartiene quel materiale? Per quale motivo darsi appuntamento alle 3 di notte in un bosco? Le indagini dei carabinieri sono volte a far luce sul mistero.

Sicuramente la stessa guardia, una volta incappata nell’ ‘altarino’ e notando poi un’ombra allontanarsi nel bosco, ha provato un certo timore dinanzi all’inquietante ‘circostanza’. Il giovane vigilante, infatti, dopo aver verificato che nella culla non vi fossero neonati si è velocemente allontanato dall’area per poi lanciare l’allarme. Il materiale in questione è stato quindi sottoposto a sequestro e verrà presto analizzato alla ricerca di eventuali tracce o comunque elementi di natura biologica. Contestualmente i militari stanno indagando per risalire agli ‘autori’ di ciò che stava andando in scena, qualunque cosa fosse. Inevitabilmente si è sparsa subito la voce in paese la voce circa presunti riti satanici nel bosco e, per il momento, l’accaduto resta un mistero ma non si può neppure escludere che quanto rinvenuto possa essere opera di qualche ragazzo intento a mettere in scena uno ‘scherzo’.

Valentina Reggiani