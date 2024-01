Gian Carlo Muzzarelli: "Il Pd riprenda le redini ed eviti di ’sdraiarsi’ sul candidato"

Manicardi

Alla vigilia del ’bagno di folla’ del candidato sindaco del Pd, Massimo Mezzetti, alla Polisportiva Modena Est – palcoscenico non così semplice e scontato come ci si potrebbe aspettare – l’attuale sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lunedì sera ci sarà anche lui nella ’roccaforte rossa’ per eccellenza della città, a fianco di Mezzetti appunto e del governatore Stefano Bonaccini. Tutti e tre insieme per la prima volta (almeno in pubblico). E in tanti, dopo il noto discorso all’assemblea del Pd, si chiedono: Gian Carlo parlerà? Cosa dirà? Ci saranno sorprese? Insomma, visti i precedenti, c’è il timore che ancora una volta tutto possa accadere. Il diretto interessato però sorride e apostrofa il tutto come "surreale".

Sindaco, cosa risponde a chi pensa che lei possa diventare un problema?

"Che chi si preoccupa di queste sciocchezze è fuori dal mondo. Io amo il Partito Democratico e per questo mi preoccupo. Chi dà altre interpretazioni non solo non mi conosce, ma non ha nemmeno capito ciò che è successo negli ultimi mesi in città e nel partito. Non può esistere uno scenario di buon governo e buona politica per il futuro di Modena senza un PD forte elettoralmente che rende stabile l’Amministrazione della città, a cominciare dai numeri in Consiglio Comunale. Se non fosse stato così, ad esempio, in questa consiliatura, non avremmo votato il Pug e le grandi rigenerazioni urbane della città. Che poi qualcuno, senza mai il coraggio di dirlo prima, possa avere avuto riserve sulle politiche di governo di questi anni ci può stare, ma mi pare che tutti i sondaggi di questi mesi e lo stesso dibattito nei circoli abbiano riconosciuto il valore di ciò che abbiamo fatto. Non io da solo ovviamente, ma le Giunte e le maggioranze che hanno governato Modena insieme a me e che, mi permetta di dirlo, hanno innescato una marcia in più".

Il suo intervento durante l’assemblea che ha indicato, all’unanimità, Massimo Mezzetti come candidato è stato deflagrante. Lo rifarebbe?

"Capisco che ho disturbato il sospiro di sollievo di alcuni, ma, lo ripeto, ho parlato con franchezza in sede politica per amore del PD e della città. A me piacciono il consenso e la leadership, non le ’incoronazioni’. Ho ricordato, con la mia schiettezza abituale, che potevamo fare un salto generazionale e così non è successo, senza nulla togliere al valore di Massimo che conosco da una vita e stimo. Ho ricordato che il PD era e deve rimanere l’architrave del governo della città e deve portare, unito non alla spicciolata, le sue idee al candidato. Ho ricordato che per conquistare i modenesi, che di fronte ai rischi dei cambiamenti possono essere sedotti dal populismo della destra, non basta un ottimo candidato. Ci vogliono idee, e un partito deve continuare a stare in profondità nella società. Il Pd, forte dei propri valori, si candida per governare bene Modena, non per testimonianza o per opportunità. E non a caso ho presentato un ordine del giorno (votato quasi all’unanimità) che impegna la segretaria e il candidato su alcuni indirizzi politici che definiscono da subito il ruolo del PD, non solo in campagna elettorale, ma anche e soprattutto nella costruzione del programma e delle alleanze".

Perché ha insistito tanto sul fatto che Massimo Mezzetti non ha la tessera del Pd?

"A me dispiace che Massimo non sia iscritto al PD. Ma non è e non sarà mai una critica a lui. Piuttosto ad altri che sottovalutano questo elemento. Magari perché hanno nostalgie del passato con i Ds; nostalgie che sarebbero tra l’altro abbagli fuori dal tempo. La mia è stata una sollecitazione al PD a non ’sdraiarsi’ sul candidato e a non rinunciare al suo ruolo di proposta e stimolo. E sono sicuro che Massimo sia il primo a saperlo e ad auspicare un PD in salute e pieno di idee; un PD plurale e ricco di sensibilità, capace di parlare nel profondo a tutta la città".

C’è chi pensa, anche a sinistra, che lei si sia concentrato troppo sul cemento e che ora sia necessaria una svolta...

"Il diritto allo studio si garantisce prima di tutto con scuole sicure e attrezzate. Il diritto alla casa non si garantisce con l’aria fritta. Una mobilità efficiente è una condizione della libertà di muoversi dei cittadini. La transizione energetica richiede investimenti ed opere, non prediche vuote. Poi, se qualcuno preferisce una sinistra da salotto e non da popolo, si accomodi pure. Per fortuna Massimo Mezzetti queste cose le sa benissimo, fermo restando che, ovviamente, ci metterà l’impronta della sua personalità e della sua cultura, come io ci ho messo la mia. Con i miei pregi e i miei difetti".

Che farà in futuro? Sarà candidato nella lista dem?

"Ecco questa è una delle questioni in cui il partito deve fare il partito. Le liste per il Consiglio comunale non le decide Muzzarelli. Se io sono una risorsa vedremo insieme qual è la decisione migliore per il bene della città".

Quindi lei è in campo?

"Sì. Al massimo delle mie possibilità e per vincere le elezioni del 9 giugno. E’ il tempo della passione e della generosità. Modena è una città straordinaria e noi vogliamo che continui ad essere protagonista. Per noi il territorio e i modenesi sono la priorità assoluta. Per la destra, invece, Modena è una città come le altre, anzi in fondo alla lista per la sua storia; una città funzionale solo a mantenere il potere a Roma".