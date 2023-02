Giancarlo Muzzarelli "Porte aperte all’innovazione"

Ad ogni assemblea pubblica lo ripete fino alla noia: "se qualcuno decide di investire qui e di creare posti di lavoro, io faccio di tutto perché si possa realizzare il suo progetto; per il bene dell’azienda ma soprattutto della città e dei modenesi". Lo ribadisce ancora il sindaco, Gian Carlo Muzzarelli. Il riferimento, in questo caso, è ai progetti annunciati dalla Cpc.

Sindaco, tra Sant’Anna e la Sacca c’è un grande movimento. Il privato si sta allargando.

"A Modena le porte sono sempre aperte per le imprese che si caratterizzano per uno sviluppo all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità e che possono garantire occupazione di qualità. La stessa qualità, naturalmente, che il Comune esige anche nei progetti di ampliamento delle aziende, salvaguardando l’interesse pubblico".

Qual è il suo giudizio sul piano di espansione della Cpc?

"Nel caso della Cpc i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con la rigenerazione dell’ex Coca cola e diverse altri edifici nell’area. Un’operazione analoga si prevede per l’ex Prolatte, una struttura abbandonata da oltre vent’anni, con tante proteste dei cittadini per la sicurezza della zona. Questo intervento, inoltre, va a integrarsi con quello di Conad per l’area dell’ex Civ & Civ".

Cresce l’attesa per capire come verra riqualificata l’area della ex Pro Latte. Cosa ci può anticipare?

"Lavoriamo a un accordo con il privato per una forte dotazione di verde, parliamo di 14 mila metri quadri, ben il 44 per cento dell’intero comparto, e un’attenzione molta alta alla ricucitura dei percorsi ciclabili, così come alla continuità delle aree verdi".

È confermato il trasferimento della moschea?

"Su via Finzi si prevede la realizzazione del nuovo centro culturale islamico che, come annunciato un anno fa, si potrà spostare dall’attuale sede di via delle Suore. Sono poco più di 900 metri di distanza, quindi si rimane nello stesso quartiere, ma l’operazione può consentire la valorizzazione della moschea, punto di riferimento per tanti cittadini, una buona dotazione di parcheggi e una doppia rigenerazione a cura del privato: sia per l’attuale area di via delle Suore, dove parcheggio e mobilità sono critici, sia per lo stabile abbandonato della Pro Latte. Con questo cambiamento si migliora".

Quali sono i tempi per la realizzazione di questi progetti?

"Nei giorni scorsi il consiglio di Quartiere ha avuto modo di approfondire l’intervento insieme ai tanti altri che si stanno realizzando e progettando alla Sacca, sempre all’insegna della rigenerazione, anche con importanti investimenti pubblici - dal progetto Periferie agli interventi del Pnrr - che contribuiscono ad aumentare il valore complessivo degli immobili. È importante il coinvolgimento dei cittadini del quartiere, così come della comunità islamica che fa riferimento a quella moschea e che mantiene un rapporto positivo di dialogo e collaborazione con l’amministrazione comunale e con la città. Poi ovviamente la decisione spetterà al Consiglio comunale".

Questa sera ci sarà una nuova assemblea pubblica organizzata da un comitato. Lei sarà presente?

"Non ero stato invitato, poi pochi giorni fa ho ricevuto una mail in cui si estendeva l’invito anche a me: ho ringraziato spiegando che ormai avevo già altri impegni. Sono sempre disponibile al confronto, ovviamente definendo insieme tempi e modi. Di occasioni di confronto, comunque, ce ne sono già state parecchie negli ultimi due anni, con assemblee pubbliche e incontri".

p.t.