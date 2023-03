Gianluca, un collaboratore scolastico speciale "Dispensa sorrisi nelle scuole dell’Appennino"

È iniziata dalla Sicilia la storia di Gianluca Di Benedetto: classe 1974, catanese, ma lamese d’adozione, collaboratore scolastico presso l’Istituto comprensivo ’G. Dossetti’ di Lama Mocogno. Prima di arrivare a Lama e di lavorare nella nostra scuola, Gianluca ha prestato servizio come collaboratore scolastico presso altre scuole, girando in lungo e in largo sia la Bassa modenese, sia l’Appennino, da Sestola e Pievepelago fino a Frassinoro. Abbiamo deciso di dargli spazio nel nostro articolo perché, spesso, la figura del collaboratore scolastico viene sottovalutata e non ci si rende conto, invece, di quanto questo ruolo sia importante e permetta il buon funzionamento di tutto l’apparato scolastico. Gianluca svolge questo lavoro da molti anni, precisamente dal 2014, precedentemente, ha lavorato in diverse fabbriche del bolognese. Prima di partire e lasciare la sua amata città natale, Catania, dove torna saltuariamente, è stato proprietario di un’azienda che si occupava della distribuzione di articoli per pavimenti, rivestimenti e termoidraulica. Dal 2018 la vita lo ha chiamato a stabilirsi in Appennino e, proprio qui, sembra immaginare il suo futuro. Nella nostra scuola Gianluca non è un semplice inserviente, si adopera per organizzare feste che allietino piccoli e più grandi. Ogni ricorrenza diventa l’occasione per mettere su spettacolini che coinvolgono tutti, come Natale e Carnevale, ma non solo: Gianluca ha ideato anche la realizzazione della Festa dello Sport, una giornata in cui noi ragazzi celebriamo la chiusura dell’anno scolastico, cimentandoci in svariate attività sportive; sicuramente si tratta di un evento destinato a diventare una tradizione del nostro Istituto e che si ripeterà anche quest’anno, il 27 maggio. Per Natale e la fine dell’anno scolastico, noi ragazzi riceviamo da lui anche dei regali, confezionati e rifiniti personalmente, contenenti gadgets di ogni tipo: bracciali, figurine, fumetti, dolciumi, carte da gioco e piccoli giochi da tavola. Speciali sono le dediche che Gianluca ha cura di scrivere a mano per ogni singolo pacchetto, tutte diverse tra loro, come se volesse riservare ad ognuno di noi un’attenzione e un riguardo particolari. Nell’intervista a cui lo abbiamo sottoposto prima di scrivere l’articolo, gli abbiamo chiesto quanto tempo impieghi per realizzare ogni singolo pacchetto e qual è lo scopo che lo muove a fare tutto questo per noi, ecco la sua risposta: "Inizio a lavorarci mesi prima, investo tanto tempo in quello che faccio e l’unico scopo è il vostro sorriso, mi sento appagato anche dal sorriso di un solo bambino". Gianluca ci dimostra quanto sia importante coltivare l’amore per le piccole cose. Perché non c’è niente di più bello del sorriso di un bambino.

Classi 1A-2A-3A di Lama Mocogno

Professori Serena Mancini e Rosario Blasi