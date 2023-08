Giardini dietro al teatro Carpi: "Monitoraggio continuo" - Assessore Lugli

"Siamo a conoscenza di questa situazione lamentata dai residenti, con i quali mantengo un dialogo epistolare praticamente quotidiano". Mariella Lugli, assessore alla sicurezza, interviene dopo le lamentele degli abitanti di via Matteotti in merito all’utilizzo improprio dei giardinetti dietro al teatro. "Siamo consapevoli del disagio, dei rumori molesti, del degrado e anche della sporcizia che viene lasciata sul luogo dalle persone che frequentano i giardini – prosegue l’assessore – che rientrano tra i posti maggiormente monitorati. Anche venerdì sera la Polizia locale è intervenuta e, mi è stato riferito, i ragazzi si sono poi allontanati dai giardini dopo che gli agenti li avevano invitati a un utilizzo ‘civile’ dell’area stessa. Durante la settimana invece, insieme ai carabinieri, gli agenti sono intervenuti per identificare i soggetti presenti". "Apprezziamo molto le segnalazioni dei cittadini – sottolinea la Lugli –. Occorrerebbe riuscire a fare convivere le esigenze dei residenti e non solo, con l’uso adeguato dello spazio pubblico; una battaglia ‘culturale’ che richiede molto impegno ma che ci vede costantemente impegnati. Qualche sanzione è stata comminata e il messaggio che come Amministrazione vogliamo lanciare è che ci siamo e che ascoltiamo tutte le osservazioni dei cittadini. Ecco, una piccola ‘iniziativa’ dei residenti potrebbe essere quella di occupare anticipatamente le panchine interessate poi da questi atti di vandalismo, posti in essere da stranieri ma anche da italiani, per dare un segnale concreto".

m.s.c.