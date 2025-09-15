Giardini Ducali, inaugurata la nuova area cani

È stata inaugurata ufficialmente ieri mattina l’area di sgambamento cani ai Giardini Ducali, alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessora al Benessere animale Francesca Maletti, oltre a tecnici del settore Lavori pubblici che hanno curato l’intervento e a cittadini.

La zona verde individuata, ampia circa 1553 metri quadrati, è situata sul lato ovest del parco, confinante con le strutture in uso all’Accademia Militare, area ritenuta centrale rispetto ai tre accessi al Parco Ducale (corso Cavour, corso Vittorio Emanuele III e viale Caduti in Guerra). La zona è stata delimitata da una recinzione con pali in ferro e rete metallica plastificata di colore verde lungo il perimetro di uno dei settori “a verde” presenti nel giardino nella parte definibile “all’inglese”. L’accesso pedonale è consentito tramite un cancello posto verso il bar-caffetteria, mentre l’accesso carrabile per i mezzi di manutenzione avverrà tramite un altro cancello collocato sul lato opposto.

L’area cani è stata realizzata dall’Amministrazione dopo la richiesta arrivata da un gruppo di cittadini residenti nei pressi del Parco Ducale, che chiedevano di mettere a disposizione un’area dedicata ai loro amici a quattro zampe.

I lavori, del valore di 50mila euro, hanno preso il via in luglio e, dopo che già da qualche settimana era stata perimetrata l’area e posizionati gli arredi, nei giorni scorsi sono stati installati anche i punti luce che ne consentono l’utilizzo anche in orario serale. È stata realizzata una fontana e il relativo impianto idraulico, posate panchine e cestini e, appunto, predisposto un impianto di illuminazione dedicato. Tutti gli elementi di arredo urbano installati sono similari a quelli già presenti all’interno del parco.

Quella ai Giardini Ducali è la seconda area sgambamento cani realizzata in questa legislatura: la prima, di circa 800 metri quadrati, è stata inaugurata a marzo, all’interno del parco Gelmini, nella zona di via Mafalda di Savoia. Anche in quel caso si è trattato di una risposta alla richiesta di cittadini arrivata all’Amministrazione a febbraio 2023 attraverso una petizione.