Giardini Ducali, rissa vicino all’area giochi. Lancio di sassi e bottiglie in mezzo ai bimbi

Rissa con tanto di lancio di bottiglie in mezzo ai bambini intenti a giocare. E’ accaduto per l’ennesima volta giovedì pomeriggio, a poche ore di distanza dalla festa dell’Arma all’interno dei Giardini Ducali. Qui infatti, proprio accanto all’area giochi un gruppo composto da cinque, sei cittadini stranieri intorno alle 18 di giovedì ha iniziato a discutere in modo particolarmente violento. Dopo di che i vari coinvolti nella lite hanno iniziato ad affrontarsi con tanto di lanci di sassi e bottiglie. Le famiglie presenti sul posto, terrorizzate, si sono subito allontanate lanciando l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri insieme agli operatori del 118. Poco dopo la lite – secondo la testimonianza di alcuni cittadini – sarebbe proseguita lungo corso Vittorio Emanuele. Il viale è notoriamente meta di spacciatori e, di conseguenza, acquirenti.

Il giorno precedente alla lite, mercoledì pomeriggio, gli agenti della volante, durante una attività di osservazione in prossimità degli accessi ai Giardini Ducali hanno sorpreso due spacciatori in azione, intenti a vendere droga ad un minorenne tunisino. Nel cespuglio, lungo il corso sono stati poi rinvenuti un bilancino di precisione, 10 grammi di hashish e una dose di cocaina, pronta per lo spaccio.

v.r.