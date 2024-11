"Giardini, la vigilanza c’è. Telecamere nuove h24"

"I Giardini pubblici non sono privi di controllo. Anzi, le nuove telecamere che abbiamo installato garantiscono una visione continua". Il vicesindaco Michele Gulinelli replica alla lettera diffusa dall’associazione ‘Aggiungi un posto a tavola’, di cui abbiamo riferito ieri. Nella notte di Halloween, i vandali hanno preso di mira i giochi del parco, imbrattandoli, "e solo allora abbiamo scoperto che le telecamere che sorvegliavano direttamente il parco giochi erano state rimosse, per ragioni non ancora del tutto chiarite". "Da qualche mese nei Giardini è stato installato un sistema di videosorveglianza con telecamere ad alta definizione, funzionanti a 360 gradi e con una centralina che le collega in rete. In tutto il Comune sono state posizionate numerose postazioni con un investimento di 100mila euro", dice il vicesindaco che quindi rassicura sulla possibilità di avere sempre la situazione sotto controllo. Le nuove apparecchiature – aggiunge il vicesindaco – hanno una risoluzione altissima, "tanto è vero che siamo riusciti a scoprire una persona che regolarmente abbandonava rifiuti nei Giardini... riconoscendo il colore delle scarpe". Le immagini riprese dalle varie telecamere installate nel territorio sono convogliate alla centrale operativa e conservate per 15 giorni.

L’associazione ‘Aggiungi un posto a tavola’ lamenta tuttavia che siano state rimosse le precedenti telecamere che puntavano direttamente sul parco giochi. "Avevano una tecnologia già in parte superata – sottolinea Gulinelli –. Per esempio, registravano immagini solo su scheda e non erano collegate in rete". In realtà, aggiunge ancora il vicesindaco, con il nuovo sistema di videosorveglianza "è possibile effettuare lo zoom su qualsiasi area dei Giardini, anche sulle registrazioni delle riprese. È pur vero che, se un vandalo è travisato o mascherato, molto difficilmente si riuscirà a riconoscerlo subito". In ogni caso – promette Gulinelli – il prossimo anno dovrebbe esserci un’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale e in quella sede si valuterà anche la possibilità di ricollocare le telecamere direttamente sui giochi, "magari riutilizzando le ottiche ancora valide" delle precedenti apparecchiature. s.m.