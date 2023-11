Giardino degli Angeli. Cgil: "Vigileremo sul futuro di quest’area"

Il 15 ottobre, in occasione della giornata dei bambini mai nati, al cimitero di Cavezzo era stato inaugurato ‘Il giardino degli angeli’, destinato ad accogliere i piccoli deceduti prima delle 20 settimane di gestazione. L’area esisteva già, ma è stata riordinata e posizionata un’opera e una targa dedicata agli angeli che non hanno mai visto una luce, ma che continuano a brillare nel cielo. Il Comune aveva ricevuto la richiesta di uno spazio dove dare sepoltura ai bambini mai nati dal ‘Servizio Accoglienza alla Vita di Cavezzo’, gruppo che fa capo al ‘Movimento Per La Vita’. In merito all’iniziativa, il coordinamento donne dello Spi Cgil Area Nord esprime preoccupazione. "I bisogni di conforto dei genitori che devono affrontare una perdita così dolorosa sono sicuramente degni di accoglimento e sostegno – si legge nella nota della Cgil –, tuttavia, considerando che l’idea è nata dal ‘Servizio Accoglienza alla Vita’ di Cavezzo, gruppo che fa capo al ‘Movimento Per La Vita’, preoccupa che questa iniziativa possa tramutarsi in un boomerang, come accaduto in altre città, per donne che accedono all’interruzione volontaria di gravidanza. A Roma, ad esempio, nel 2020 molte donne che fecero ricorso all’aborto terapeutico scoprirono che i feti erano stati sepolti con indicazione del nome delle madri, a loro insaputa e con una grave violazione del diritto alla privacy. Vigileremo sul futuro di quest’area e per fornire supporto a tutte le donne indipendentemente dalle loro legittime scelte".

Angiolina Gozzi