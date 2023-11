"’Giardino degli Angeli’, semplice gesto di umanità"

Dopo le perplessità sollevate dal Coordinamento Donne Spi Cgil Area Nord e Mirandola sul ‘Giardino degli Angeli’, l’area nel cimitero di Cavezzo destinata alla sepoltura dei feti che non hanno raggiunto le 20 settimane di gestazione, arriva la replica dell’amministrazione. "Il ‘Giardino degli Angeli’ è un’iniziativa volta a fornire un servizio pubblico attivato su richiesta dei genitori – spiega il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi –. L’ idea è nata dal ‘Servizio Accoglienza alla Vita di Cavezzo’, gruppo che fa capo al ‘Movimento Per La Vita’ ed è stata accolta in quanto gesto dall’importante valore etico e civile. Non è un’iniziativa di carattere religioso o meno, poiché i genitori attivano un servizio per poter seppellire il feto e avere un luogo concreto per portare un fiore sulla tomba del proprio bambino. Invito il coordinamento Spi Cgil Area Nord e Mirandola ad un incontro per mostrare ciò che abbiamo realizzato. Non vi è nulla di particolare in questa iniziativa e nemmeno secondi ‘fini’, ma riguarda un gesto di umanità per quei bimbi che non ce l’hanno fatta o che, per qualsiasi motivo, sono stati abortiti. L’area rappresenta solo l’opportunità per i genitori di avere un luogo per la sepoltura e dedicare un pensiero al proprio bambino". Il Coordinamento, in particolare, aveva sottolineato che a Roma, nel 2020, molte donne che fecero ricorso all’aborto terapeutico scoprirono che i feti erano stati sepolti con indicazione del nome delle madri, a loro insaputa. In merito, Luppi spiega: "Non vi è alcun legame con il servizio offerto ai genitori e le iniziative, organizzate in altre città di Italia, contro l’interruzione volontaria di gravidanza".

Angiolina Gozzi