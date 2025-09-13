Giberti: "Ecco perché agli adulti dico ’curatevi con le fiabe’"

di

"Se la fiaba altro non è che lo specchio della vita, allora davvero l’amore è l’energia più incredibile che ogni anima può sperimentare, coltivare, conoscere e vivere". Nicoletta Giberti (foto), direttrice artistica e ideatrice del Festival della Fiaba, introduce così la XII edizione della manifestazione che prosegue fino a domani a Modena al circolo culturale Filatoio (via de’ Bonomini 61/63) e in varie location del quartiere Tempio, luoghi che sono diventati negli anni la casa di narrazioni, eventi e momenti conviviali. Sognare come i bambini ma nella piena consapevolezza dell’essere adulti: direttrice, cosa rappresenta il Festival della Fiaba?

"Una ‘missione’: tredici anni fa, quando tutto è nato, abbiamo deciso di dedicare il nostro lavoro e studio a quello straordinario strumento di risveglio, consapevolezza, che è appunto la fiaba, e di restituirlo agli adulti che, come uditori attivi (e non passivi quali i bambini), attraverso l’ascolto e la narrazione possono riappropriarsi di punti chiave di loro stessi. Secondo quella che era la ‘filosofia del Filatoio’".

La fiaba quale mezzo catartico?

"Esatto, uno strumento di cura e condivisione di sé, di risveglio, una ‘medicina’ che permette di entrare in contatto con i propri traumi e nodi interiori che, nella fiaba appunto, possono trovare una soluzione. E ciò vale sia per l’ascoltatore che per il narratore".

‘L’Incanto d’amore’: come è nato è il tema scelto per questa edizione?

"Non è un qualcosa che si sceglie a tavolino: l’ultimo giorno del festival, arriva un’intuizione, e l’anno scorso mi è ‘arrivata’ questa. Un tema in continuità con quello passato, ‘Anima’. ‘L’Incanto d’amore’, nella fiaba, è il più potente di tutti gli incanti, perché rende possibile ciò che sembra impossibile. L’amore è intorno a noi, nella piena manifestazione della natura, è nelle nascite e nelle morti, è nei conflitti e nelle unioni, è nel cibo che mangiamo, nel segreto e nella confidenza. L’amore è il motore inesauribile dell’esistenza".

Destinatari del Festival sono gli adulti…

"Gli adulti in quanto tali, che non tornano bambini ma che ascoltano con l’esperienza degli anni maturati. Le fiabe sono per tutti, ma negli adulti attivano quel processo di risveglio attivo. La fiaba non è educativa, non deve contenere moralismi: nel tempo, le favole sono state edulcorate, si è aggiunto il lieto fine. Invece, occorre restituire agli adulti la possibilità di essere liberi, anche nel momento in cui incontrano l’archetipo del cattivo, che diventa una possibilità di evoluzione".

Qual è la sua fiaba preferita? "Un po’ tutte sono le mie preferite in quanto ognuna porta in sé qualcosa della mia vita, in base ai momenti e agli stati d’animo".

Come vengono scelte quelle che saranno protagoniste delle narrazioni?

"Secondo un criterio sincronico: prendo in mano il libro delle fiabe, scorro con il dito e seguendo l’istinto mi fermo: ‘Questa è la tua’, e la assegno al narratore e ogni volta rispecchia un suo particolare stato personale".