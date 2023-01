Giberti: "Il nostro margine è fisso Sbagliato aumentare i prezzi ora"

All’indomani del ritorno a prezzo pieno di benzina e gasolio, Franco Giberti, presidente Faib-Confesercenti Modena, analizza la situazione.

Cosa pensa della decisione del governo?

"Non era il caso di farlo ora, si poteva rimandare e farlo poco più avanti, fuori dalle festività, per non pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie. Per noi delle stazioni di servizio, più aumenta il fatturato, più i gestori, avendo un margine fisso, hanno delle spese di commissioni che aumentano. Più aumenta il costo della benzina, più il margine che il gestore ha si riduce".

Quindi anche per voi è negativo.

"Si, tanto i gestori hanno un margine fisso. Perciò tutto quello che aumenta del fatturato, fa aumentare i costi delle commissioni, e così riduce il margine. Se la benzina costasse 1 euro paradossalmente saremmo più contenti: investiremmo meno soldi, meno risorse finanziarie per gli affidamenti e saremo più tranquilli e più sereni. Poi dobbiamo considerare che si torna a 2 euro al litro, come era già in precedenza, ma è stato fatto con tempi e modi sbagliati secondo me".

Ci sono delle categorie più colpite?

"Quelli che usano l’auto come mezzo di lavoro, ma in realtà non si salva nessuno, queste cose incidono direttamente sulle tasche di tutti. Si sentono lamentele, però gli italiani sono brava gente, alla fine assorbono. A guadagnarci sono solo le casse dello stato, che potrebbe anche averne bisogno e avere le sue ragioni".

C’è il rischio che i prezzi aumentino ancora?

"Dipende dalla speculazione: guerre, crisi, mercato, la borsa di Londra. Fare previsioni non è semplice. Anche la variazione del dollaro influisce, perché il barile viene quotato in dollari: attualmente siamo sugli 80 dollari al barile, ma se il dollaro si rafforza contro l’euro, noi ci rimettiamo. Ora siamo attorno ai 2 euro nelle stazioni servite, e 1,90 in quelle fai da te, perché non tutte le stazioni sono uguali: quelle dove non c’è il personale hanno un costo più basso, perché si paga il servizio".

In quanto Faib, cosa chiedete al governo?

"E’ stata convocata una riunione d’urgenza con il nostro sindacato a Roma. Il governo adesso non ha orecchie per sentire le parti sociali, ha vari problemi. Adesso stanno finendo la finanziaria, dopo usciranno i decreti attuativi e poi si vedrà, ma noi è da dieci anni che abbiamo un tavolo aperto con i vari governi. Una rete come quella italiana non può più reggere, se si vuole avere un’economia di scala bisogna ridurre il numero degli impianti: siamo in troppi. È dal ’98 che lo chiediamo, di portare l’erogato medio delle stazioni sugli standard europei. La Germania ha 17mila punti vendita per 85 milioni di cittadini, noi ne abbiamo 24-26mila per 59 milioni, c’è una grande disparità".

Sofia Silingardi