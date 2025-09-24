Gigetto in pensione: "Tram-treno e autobus sullo stesso percorso"

Tram-treno o mezzi su gomma al posto del Gigetto? C’è una soluzione per prevederli entrambi. A farlo presente è Claudio Gorrieri, direttore del personale alla Rossi Motoriduttori, poi consulente aziendale (collaborando anche con Tetrapak e Ferrari). Dal 1999 al 2007 è stato nel Cda di Atcm anche con la delega a seguire il progetto della metropolitana a Modena. "Dopo questa esperienza avrei voluto da grande fare l’assessore alla Mobilità. Ci ho provato, ma ogni volta è stato scelto qualcuno più adatto di me. Però, non ho mai smesso di pensare a come avrei affrontato io i problemi del trasporto pubblico".

Bisogna partire dal dato che giornalmente circa 100 mila residenti si spostano all’interno della città, 24 mila sono pendolari in uscita e 51 mila sono i pendolari che da fuori entrano in città. Gli spostamenti totali sono quindi 175 mila. "Il 73% delle persone si sposta in auto in maniera più massiccia per chi viene da fuori rispetto ai cittadini modenesi. Quelli che usano la bicicletta, il 6,3%". L’utilizzo dei treni RFI "copre un 3,7% per spostamenti legati all’utilizzo della ferrovia nazionale, quindi Bologna, Carpi, Reggio. Il 4,6% persone utilizzano i mezzi pubblici".

La linea ferroviaria Modena-Sassuolo copre l’1,4 per cento degli spostamenti, stando a un dato estrapolato da un’indagine della Regione. "È una percentuale relative alle salite e discese delle fermate all’interno del territorio cittadino per un totale di 28 passeggeri mediamente presenti in ognuna della 44 corse feriali dei treni. Le tre fermate nel territorio di Formigine (Bertola, Casinalbo e Formigine) ne contano 15, Fiorano 2 e Sassuolo (Quattroponti e Terminal) 17". Per Gorrieri "mantenendo l’attuale ferrovia anche con qualche aumento delle 44 corse giornaliere (nei giorni feriali), senza poter ridurre i 50 minuti in cui si collegano i due capolinea, quanti dei 128mila automobilisti abbandonerebbero l’auto per scegliere il treno?" Lasciare le cose come stanno "non è la soluzione migliore: un treno che ha una capienza di 360 passeggeri ne utilizza mediamente 60".

Tolto dunque il treno rimangono il tram-treno o mezzi su gomma. "I binari affogati nell’asfalto consentono il transito del treno (e quindi anche di un tram-treno), e mezzi su gomma.come già avviene in alcune città". Quindi, "senza modificare l’impianto ferroviario esistente, si potrà beneficiare dei vantaggi del tram-treno: semafori al posto dei passaggi a livello, ridurre i tempi di viaggio, rivedere e riorganizzare le fermate, il pianale basso per agevolare le carrozzine". Inserire la possibilità "che circolino sulla linea anche mezzi su gomma di diverse tipologie e capienze, con percorsi estesi anche a zone esterne alla linea (usando in parte la viabilità ordinaria), consente di avere un sistema integrato di trasporto pubblico".

I costi? "In questo caso sarebbero quelli legati alla trasformazione del sedime ferroviario: 17 chilometri di una nuova ‘strada’ non mi paiono una cosa improponibile".