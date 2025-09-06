Gigetto, le soluzioni alternative: "Un filobus o metrò leggera con semaforo a chiamata"

Se prima in via Morane e in via Fratelli Rosselli le lamentele per i tempi di attesa ai passaggi a livello si sprecavano, prepariamoci a sentirne di peggio. In questi giorni, sulla linea ferroviaria Modena-Sassuolo, viene installato il nuovo Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt). In pratica, un sistema di controllo sviluppato dall’anno 2000, che aumenta in maniera significativa il grado di sicurezza dei trasporti ferroviari e introduce un puntuale controllo sulla corretta gestione della conduzione dei convogli. La nuova tecnologia si basa su un sistema di bordo e su un sistema lungo i binari e mantiene sotto vigilanza elettronica la marcia dei convogli in relazione ai segnali ferroviari, alle velocità consentite sui diversi tratti, oltre ad altri parametri. Sicurezza in più sacrosanta quindi, ma che aumenterà i minuti in cui le sbarre saranno abbassate. Si arriverà anche a quattro minuti di attesa. Il problema è noto da tempo, non a caso il sindaco Mezzetti ha già parlato dell’ ipotesi metropolitana leggera al posto del treno. Alle diverse voci che si sono levate proponendo le soluzioni più disparate, si aggiunge anche quella dell’ex assessore della giunta Pighi, Daniele Sitta, che aveva già avuto modo a suo tempo, di studiare un’alternativa ai binari. La sua proposta è semplice: adottare un filobus o una metropolitana leggera con semaforo a chiamata agli incroci. "Una metro leggera o un filobus sono più ecologici del treno ( consumano molta meno energia per funzionare) e sono molto più silenziosi. Non è vero che il treno sia completamente silenzioso, basta chiederlo a chi abita nelle vicinanze delle rotaie e ancora di più a chi abita vicino ai passaggi a livello. Si sostituirebbero i passaggi a livello con semplici semafori a chiamata che al passaggio del filobus o metrò diventano rossi per 30 secondi, risolvendo tutti i problemi di congestioni causati dai passaggi a livello. Il filobus – spiega Sitta – avrebbe la stessa velocità di percorrenza del treno, anzi, visti i tempi più lunghi di fermata del treno, alla fine sarà più veloce. Ma il problema vero è il servizio, perché è su questo punto che si gioca la capacità di attrazione di un trasporto pubblico e il suo utilizzo da parte degli utenti. L’attuale servizio è trasportisticamente un disastro. Non conquisterà mai utenti. Nei 5 giorni lavorativi del servizio invernale – in quello estivo si riducono – ha 27 corse al giorno – ogni mezz’ora nei momenti di punta e addirittura ogni ora negli orari di morbida –. Un servizio con frequenze inaccettabili. E quindi la prima cosa che dovrebbero chiedersi i tecnici e i politici di quella linea dovrebbe essere: “come facciamo ad aumentare le corse?” Per inciso se aumentano le corse, con la ferrovia, aumentano di pari passo i problemi viari a causa dei passaggi a livello. La domanda non se la fanno perché hanno già la risposta: non ci sono i soldi. E allora – conclude l’ex assessore – se l’unica maniera per aumentare le corse è mettere su quella tratta un servizio che costa enormemente meno, perché non farlo? Il servizio ferroviario costa 3 volte tante un sevizio fatto con filobus e almeno il doppio di quello fatto con un metrò. Quindi con le stesse risorse si potrebbero immediatamente raddoppiare le corse tra Modena e Sassuolo, rendendo il servizio più efficiente ed appetibile per i cittadini". Roberto Grimaldi