"Gigetto, lunghe attese ai passaggi a livello"

L’assessore Irene Priolo evidentemente non conosce le conseguenze dell’installazione dei sistemi di controllo marcia treno sul traffico cittadino. Descrivere i lavori sulla linea ferroviaria in corso di realizzazione come opere che rafforzano le infrastrutture garantendo benefici ai pendolari significa voler cancellare il fatto che tale sistema porterà disagi importanti nelle intersezioni con il traffico veicolare", afferma Elisa Rossini di Fratelli d’Italia. "E’ lo stesso Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune di Modena a metterlo nero su bianco evidenziando a pagina 217 l’importante risvolto negativo sulla tratta urbana della linea Modena-Sassuolo dell’introduzione del sistema di controllo marcia treno. L’introduzione di tale sistema infatti provocherà, come si legge nel Pums, un ulteriore consistente allungamento dei tempi di abbassamento delle sbarre ai passaggi a livello con riverberi rilevanti sui collegamenti veicolari e ciclope-donali dell’area urbana – spiega Rossini – Che un assessore regionale non consideri questo fattore e non ne faccia parola non ci pare corretto nei confronti dei cittadini modenesi che, una volta ultimati i lavori, si troveranno ad affrontare il disagio di code per il traffico in prossimità dei passaggi a livello che non si attenuerà, ma anzi aumenterà rispetto a quanto già non si verifichi ora – continua Rossini – Rileviamo anche che sempre nel Pums di Modena proprio per superare le forti criticità dell’inserimento del sistema di controllo marcia treno si ipotizza la sostituzione della tecnologia ferroviaria con mezzi diversi. Anche questo dato probabilmente è ignorato dall’assessore Priolo che è soddisfatta di lavori che pagheranno i cittadini e che con ogni probabilità saranno completamente inutili se si deciderà di sostituire la tecnologia ferroviaria. Un continuo sperpero di denaro pubblico che diventa a questo punto inaccettabile – afferma Rossini –Dopo i 7 milioni spesi per il sottopasso di Via Panni - progettato tanto sommariamente da richiedere un ulteriore esborso di 60 mila euro dal Comune di Modena perché non si era tenuto conto dell’ingresso agli Orti e all’Istituto Charitas –, intervento non risolutivo dei problemi del traffico cittadino che permangono irrisolti in via Morane e Fratelli Rosselli, non accetteremo che vengano impiegate altre risorse senza che ci venga fatta chiarezza sul futuro della linea ferroviaria".