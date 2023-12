Gigetto riparte alla stessa velocità: "Con l’elettrico nessun progresso"

Domenica torna a muoversi, dopo un anno e mezzo Gigetto, il treno che collega Sassuolo e Modena che è si è fermato per dare modo di ultimare i lavori di realizzazione se sovrappasso sulla Pedemontana. L’utenza potrà di nuovo contare su un servizio, oltre che sui mezzi elettrici che le garantisce miglior comfort ma "non potrà contare su un miglioramento dei tempi di percorrenza, che pure era lecito attendersi". La denuncia arriva da Fedreconsumatori, che registra come "al momento gli orari restano invariati, con 38 i minuti di viaggio tra Sassuolo e Modena". Bicchiere mezzo pieno, insomma, per l’associazione, che saluta senza troppi rimpianti la soppressione del passaggio a livello che, scrive il Presidente Marzio Govoni, "consentirà una maggiore regolarità del servizio ferroviario, oltre agli indubbi vantaggi per la circolazione stradale del territorio, aumentando le condizioni di sicurezza. Un problema risolto per la viabilità stradale lo stesso giorno della chiusura della linea, mentre per il ripristino della circolazione ferroviaria si sono dovuti attendere 18 mesi, con forti disagi per gli utenti, obbligati all’uso del mezzo proprio o dirottati sui servizi sostitutivi" che non potevano garantire gli stessi tempi di percorrenza e il trasporto di bici al seguito". Per Federconsumatori, aggiunge Govoni, "la soppressione dei passaggi a livello costituisce una condizione necessaria per un servizio ferroviario svolto in piena efficienza e sicurezza".

