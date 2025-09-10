Gigetto riparte, tornano le proteste. Fer: "Le attese ai passaggi a livello saranno di 4 minuti come prima"

Lo abbiamo monitoriato: fermi dinanzi al passaggio a livello abbiamo cronometrato un tempo di attesa, tra la chiusura e la riapertura delle sbarre, di circa quattro minuti. Come conferma Fer, sui tempi non è cambiato nulla: "Quattro minuti di media erano, quattro minuti restano", fanno sapere da Ferrovie Emilia-Romagna. Ma non sono cambiate neppure le code: sono ripartite le file e con loro pure le proteste, così come gli incidenti che, lunedì pomeriggio, hanno bloccato la circolazione ferroviaria e stradale.

Il Gigetto riprende le sue corse ed esplode il malcontento che persevera da anni in particolare nelle ore di punta. Il passaggio a livello, infatti, è tornato in funzione dopo i lavori previsti per garantire una tecnologia più avanzata e così pure la viabilità in via Fratelli Rosselli, che è stata completamente ripristinata. Il cantiere era finalizzato a eliminare l’interferenza tra il cavo del filobus cittadino e la linea ferroviaria Modena-Sassuolo e a installare il sistema di controllo di marcia treno e nuovi segnalatori acustici meno rumorosi al passaggio a livello. Non ci sono stati aumenti dei tempi di chiusura delle sbarre – ha rassicurato Fer – ma il sistema di controllo di marcia treno, un sistema più sicuro, ora come ora necessita di qualche giorno di rodaggio, come tutti i nuovi dispositivi. Poi i tempi, pare, verranno aggiustati anche in base al traffico ferroviario. Ciò che si temeva, infatti, era che il sistema potesse comportare ulteriori aumenti dei tempi dei passaggi a livello. Quello che chiedono i cittadini da anni, infatti, è una soluzione che eviti la paralisi del traffico in particolare sulle strade Morane e Fratelli Rosselli.

Lunedì la giornata è risultata particolarmente stressante per gli automobilisti in transito sulla viabilità cittadina: infatti intorno alle 17.30 un’auto ha urtato la sbarra nel passaggio a livello di via Giardini. Per ripristinarla, si è reso necessario un intervento di poco più di un’ora che, però, ha comportato disagi a catena. Infatti sei treni viaggiavano con ritardi importanti e due sono stati poi soppressi e, contestualmente, la circolazione in entrambe le direzioni di marcia si è paralizzata. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli addetti Fer. Purtroppo, essendo parecchi i passaggi a livello in città, questo genere di incidenti si verificano spesso. "File interminabili alle barriere abbassate, gente che maledice e fa inversione – hanno tuonato i cittadini in merito – in un paese civile, la popolazione dovrebbe prenderlo di peso e sradicarlo". Nel Comune di Modena la linea di "Gigetto" interseca 13 vie, con intersezioni a passaggio a livello. Il nuovo Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt), aumenterà in maniera significativa il grado di sicurezza dei trasporti ferroviari e vanta di una nuova tecnologia basata su un sistema di bordo e su un sistema lungo i binari.

Valentina Reggiani