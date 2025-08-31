Gigetto senza futuro: "Scarso utilizzo del treno e cittadini bloccati in coda"

Eliminazione dei passaggi a livello e monitoraggio sui costi di manutenzione della linea Modena-Sassuolo. Fratelli d’Italia promette battaglia sul futuro del Gigetto, il trenino tornato di pubblico interesse dopo le dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti che ne sollecita il superamento. La vicecapogruppo in Consiglio Elisa Rossini parla di "criticità in termini di traffico bloccato dai passaggi a livello e di scarso utilizzo da parte dei cittadini". Sul tema Fd’I ha depositato una mozione per chiedere la revisione della linea ferroviaria con eliminazione dei passaggi a livello e a inizio agosto una interrogazione per comprendere i costi e le conseguenze degli interventi di manutenzione programmati da FER sulla linea Modena Sassuolo da maggio a dicembre 2025.

"Il futuro di Gigetto sarà oggetto alla ripresa delle attività consiliari di dibattito in consiglio comunale grazie alle iniziative di Fratelli d’Italia e su questo aspettiamo le reazioni della maggioranza ed in particolare del Partito democratico che su Gigetto nella scorsa consiliatura ha fatto quadrato difendendo in modo totalmente acritico l’operato di Ferrovie Emilia Romagna. Ricordiamo tutti l’inaugurazione del sottopasso di via Panni con Muzzarelli in prima fila e le sue affermazioni entusiaste nel sostenere il collegamento su ferro e la necessità di realizzare un sottopasso anche in via Morane, affermazioni oggi smentite da Mezzetti", ricorda Rossini.

Il Pd "tace e solo per l’iniziativa di Fratelli d’Italia la questione verrà sottoposta al Consiglio comunale che ha il compito di indirizzare l’operato della giunta. Ormai è trascorso più di un anno dall’inizio di questa consiliatura ed è venuto il momento di affrontare la questione del futuro di Gigetto".

Al silenzio della maggioranza "contrapponiamo la nostra iniziativa non essendo più accettabile lo sperpero di denaro pubblico che abbiamo già visto con il sottopasso di via Panni costato – è bene ricordarlo – 7 milioni oltre a 60 mila euro spesi dal Comune per correggere macroscopici errori progettuali. Il tutto senza risolvere il problema del traffico cittadino che permane su Morane e Fratelli Rosselli mancando totalmente una visione d’insieme”.

È ora che Modena "anche su questo tema non sia più semplicemente un satellite di Bologna perché questa condizione impedisce la soluzione dei problemi concreti che vivono ogni giorno i modenesi".

r.m.