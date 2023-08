Ginevra, 30 anni di canzoni E il premiatissimo trio

Le strade di Ginevra Di Marco (nella foto) e Francesco Magnelli si sono incontrate trent’anni fa, quando lei partecipò come ospite al primo disco dei Csi: poi Ginevra ha iniziato una carriera solista, sempre con la collaborazione di Magnelli con cui ha creato anche diversi progetti come "L’anima della terra vista dalle stelle", insieme all’astrofisica Margherita Hack. Voce raffinatissima e profonda, capace di spaziare dal cantautorato alla world music, Ginevra Di Marco sarà protagonista del concerto di giovedì 24 ai Giardini Ducali, ripercorrendo con Francesco Magnelli tre decenni di musica ‘in comune’.

Mercoledì 23 la Guitar Week a Carpi (cortile d’onore del Palazzo dei Pio) attende il Duo Cantiga, con Anastasia Maximkina e Philippe Villa, dal barocco alla musica contemporanea. Ospiti internazionali anche per la Gioventù Musicale che giovedì 24 alle 21 nel cortile del Teatro Tempio di Modena attende il premiatissimo Trio Orelon: fondato cinque anni fa a Colonia, l’ensemble (con Judith Stapf, violino, Arnau Rovira i Bascompte, violoncello, e Marco Sanna, pianoforte) ‘viaggerà’ da Mozart a Mendelssohn. Sempre la Gmi tornerà sabato 26 a Sestola con il Modena Horn Quartet, impegnato alle 14 in un trekking musicale, poi alle 17.30 in un concerto al Giardino Esperia di Passo del Lupo. Prende il via anche la festa Pd nella nuova sede dell’Ippodromo di Modena: sabato 26 il tributo ai Queen.

s.m.