Ginevra Riccardo, argento ai Mondiali

In attesa della prova della modenese Roberta Sasso, atleta della Invicta Skate che punta al quinto mondiale consecutivo nella Solo Dance di Pattinaggio a rotelle, dopo i cinque già conquistati nella Coppia Danza con Gherardo Altieri De Grassi, un’altra atleta modenese è salita sul podio ai Mondiali di Pattinaggio Artistico, che si stanno svolgendo a Pechino, in Cina: si tratta della 14enne Ginevra Riccardo della Junior Sacca Modena, la più giovane tra le atlete presenti ai Mondiali, che in coppia con il riminese Rodolfo Cortini (nella foto) ha centrato una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria Juniores della gara di Coppia Artistico, chiudendo alle spalle della sola coppia italiana composta da Cocci e Pozzobon.

Per la Riccardo si tratta della prima medaglia mondiale di una carriera in forte crescita, ed una grande soddisfazione per la Junior Sacca e la sua allenatrice Barbara Goldoni, che comunque sarà in pista con altri atleti in questo mondiale: nella squadra italiana in gara nel Pattinaggio sincronizzato, ci saranno Nicole Amendola e Ludovica Riccardo, sorella di Ginevra: non è azzardato aspettarsi un altro risultato di prestigio.

